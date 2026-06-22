Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍塘偉錦園業主盤890萬推拍 低估價32% 全屋苑僅提供70伙

筍盤推介
更新時間：11:38 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:38 2026-06-22 HKT

九龍塘令人想起清幽的街道、英倫的洋房，以及非富則貴的傳統家族。此傳統豪宅區內，位處廣播道的偉錦園一個業主盤，以890萬開拍，比銀行估價低近32%，呎價僅約12974元。

連車位蝕住拍

環亞拍賣行發言人表示，偉錦園2座7樓E室，實用面積686方呎，業主在2019年4月樓市高峰期以1210萬元購入，現時決定「不計前嫌」，開價890萬蝕讓推拍，連租約及一個車位推出，銀行對該單位估價高達1300萬，開價較估價低410萬或幅度32%，平均呎價12974元，同場還有63項物業可供競投。

位處41小學校網

九龍城向來是家長想擠進去的「教育聖殿」，「神級」41小學校網，全是頂級名校，例如喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）及拔萃小學，居於此，令小朋友在學業上「贏在起跑線」。到中學階段，更直接銜接區內中學，喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、九龍真光中學、迦密中學等名校林立。

坐落於廣播道39號的偉錦園，雖然在1971年入伙、但低密度、高實用的格局依然為用家熱門之選，全屋苑僅提供70個單位，面積由686方呎至1434方呎。

另外，從屋苑步行約14分鐘到達九龍塘港鐵站，附近巴士小巴網絡廣，交通尚算方便。

相關文章：柏蔚山千呎銀主盤減價「2球」 叫價2180萬重拍
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
10小時前
關閉逾30年的深圳西麗塔，再次免費開放。深圳微時光
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
17小時前
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
1小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
4小時前
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
影視圈
12小時前
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
食用安全
19小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
23小時前
過度依賴手機文字、語音訊息或會逐漸削弱面對面的溝通能力。iStock
電話過敏︱調查：逾4成千禧Z世代不接電話 近6成致電前寫對話「劇本」
即時國際
18小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
22小時前