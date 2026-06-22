九龍塘偉錦園業主盤890萬推拍 低估價32% 全屋苑僅提供70伙

九龍塘令人想起清幽的街道、英倫的洋房，以及非富則貴的傳統家族。此傳統豪宅區內，位處廣播道的偉錦園一個業主盤，以890萬開拍，比銀行估價低近32%，呎價僅約12974元。

連車位蝕住拍

環亞拍賣行發言人表示，偉錦園2座7樓E室，實用面積686方呎，業主在2019年4月樓市高峰期以1210萬元購入，現時決定「不計前嫌」，開價890萬蝕讓推拍，連租約及一個車位推出，銀行對該單位估價高達1300萬，開價較估價低410萬或幅度32%，平均呎價12974元，同場還有63項物業可供競投。

位處41小學校網

九龍城向來是家長想擠進去的「教育聖殿」，「神級」41小學校網，全是頂級名校，例如喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）及拔萃小學，居於此，令小朋友在學業上「贏在起跑線」。到中學階段，更直接銜接區內中學，喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、九龍真光中學、迦密中學等名校林立。

坐落於廣播道39號的偉錦園，雖然在1971年入伙、但低密度、高實用的格局依然為用家熱門之選，全屋苑僅提供70個單位，面積由686方呎至1434方呎。

另外，從屋苑步行約14分鐘到達九龍塘港鐵站，附近巴士小巴網絡廣，交通尚算方便。

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