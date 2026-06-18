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荃灣朗逸峯 3房1套光猛明亮 向南覽荃灣市｜睇樓王

筍盤推介
更新時間：06:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-18 HKT

朗逸峯坐落於荃灣半山地段，背靠大帽山郊野公園，享有高度私隱。今日為大家推薦屋苑8座一個中層A室的優質放盤，實用面積1008方呎，採3房1套間隔，單位內櫳附有雅緻裝修，背靠翠山，眺望荃灣鬧市。

打開大門，廳堂設計修長工整，客飯兩廳涇渭分明，極易擺放家具。全屋以簡約溫馨的白色為基調，配合落地玻璃窗引進充沛自然光。飯廳現擺放了長形六人飯桌，天花特別裝有美觀實用的吊扇燈。

1008呎連車位

客廳則設有特色電視主題牆，沙發、茶幾及地櫃等布置井然有序，廳堂外連景觀露台，由於屋苑地勢居高臨下，在此可將開揚的荃灣市景與翠綠山景盡收眼底。放盤為3房1套房，走進其中一間房，留有訂造睡牀及衣櫃。

由信和、嘉華及長實發展的朗逸峯，樓齡約21年，共16座物業依山而建，住客會所提供戶外泳池等。

必睇靚位

  • 向南靚方位，望荃灣市景
  • 3房1套，間隔四正
  • 住客會所設施多元
  • 連車位放盤

放盤單位資料

物業名稱：朗逸峯
地址：荃灣荃錦公路108號
樓齡：21年
單位：8座中層A室
實用面積：1008方呎
間隔：3房1套
叫價：1380萬（連車位）
呎價：13690元
代理行：中原地產
相片由代理行提供

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