荃灣朗逸峯 3房1套光猛明亮 向南覽荃灣市｜睇樓王

朗逸峯坐落於荃灣半山地段，背靠大帽山郊野公園，享有高度私隱。今日為大家推薦屋苑8座一個中層A室的優質放盤，實用面積1008方呎，採3房1套間隔，單位內櫳附有雅緻裝修，背靠翠山，眺望荃灣鬧市。

打開大門，廳堂設計修長工整，客飯兩廳涇渭分明，極易擺放家具。全屋以簡約溫馨的白色為基調，配合落地玻璃窗引進充沛自然光。飯廳現擺放了長形六人飯桌，天花特別裝有美觀實用的吊扇燈。

1008呎連車位

客廳則設有特色電視主題牆，沙發、茶幾及地櫃等布置井然有序，廳堂外連景觀露台，由於屋苑地勢居高臨下，在此可將開揚的荃灣市景與翠綠山景盡收眼底。放盤為3房1套房，走進其中一間房，留有訂造睡牀及衣櫃。

由信和、嘉華及長實發展的朗逸峯，樓齡約21年，共16座物業依山而建，住客會所提供戶外泳池等。

必睇靚位

向南靚方位，望荃灣市景

3房1套，間隔四正

住客會所設施多元

連車位放盤

放盤單位資料

物業名稱：朗逸峯

地址：荃灣荃錦公路108號

樓齡：21年

單位：8座中層A室

實用面積：1008方呎

間隔：3房1套

叫價：1380萬（連車位）

呎價：13690元

代理行：中原地產

相片由代理行提供