九龍塘新德園 名校地段2822呎洋房 全屋翻新靚裝｜睇樓王
更新時間：16:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-17 HKT
九龍塘向來都是傳統低密度豪宅的代名詞，地段優越。今日為大家參觀區內老牌豪宅新德園，放盤洋房實用面積高達2822方呎，採4房2套房連工人房設計，屋主斥巨資全屋翻新，並配有現代時尚裝潢，貫徹老牌豪宅廳大房大的極高實用率優勢，現時最新叫價6800萬。
步入屋內，寬敞大氣的客廳隨即映入眼簾，空間感十足。客廳靠牆位置擺放了舒適的貴妃沙發，牆身則貼心裝設隱藏式暖色燈槽，營造出暖暖的居家氛圍。
4房2套房連工人房
飯廳部分同樣布置大方，中央放置了圓形玻璃餐桌與透明設計感餐椅，在視覺上顯得輕盈無壓，與客廳相映成趣。
拾級而上，上層主人套房的面積寬敞，靈活規劃了私人起居休息區，放置了3座位沙發。
新德園座落於禧福道1號，住客日常可到數分鐘車程之隔的商場又一城。
必睇靚位
- 九龍塘豪宅區，屬41小學校網
- 採低密度設計，享極高私隱度
- 少有洋房盤源，4房雙套開則
- 現代時尚裝潢，即可入住
放盤單位資料
物業名稱：新德園
地址：九龍塘禧福道1號
樓齡：42年
單位：洋房
實用面積：2822方呎
間隔：4房2套連工人房
叫價：6800萬元
呎價：24096元
代理行：美聯物業
相片由代理行提供
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