九龍塘新德園 名校地段2822呎洋房 全屋翻新靚裝｜睇樓王

九龍塘向來都是傳統低密度豪宅的代名詞，地段優越。今日為大家參觀區內老牌豪宅新德園，放盤洋房實用面積高達2822方呎，採4房2套房連工人房設計，屋主斥巨資全屋翻新，並配有現代時尚裝潢，貫徹老牌豪宅廳大房大的極高實用率優勢，現時最新叫價6800萬。

步入屋內，寬敞大氣的客廳隨即映入眼簾，空間感十足。客廳靠牆位置擺放了舒適的貴妃沙發，牆身則貼心裝設隱藏式暖色燈槽，營造出暖暖的居家氛圍。

4房2套房連工人房

飯廳部分同樣布置大方，中央放置了圓形玻璃餐桌與透明設計感餐椅，在視覺上顯得輕盈無壓，與客廳相映成趣。

拾級而上，上層主人套房的面積寬敞，靈活規劃了私人起居休息區，放置了3座位沙發。

新德園座落於禧福道1號，住客日常可到數分鐘車程之隔的商場又一城。

必睇靚位

九龍塘豪宅區，屬41小學校網

採低密度設計，享極高私隱度

少有洋房盤源，4房雙套開則

現代時尚裝潢，即可入住

放盤單位資料

物業名稱：新德園

地址：九龍塘禧福道1號

樓齡：42年

單位：洋房

實用面積：2822方呎

間隔：4房2套連工人房

叫價：6800萬元

呎價：24096元

代理行：美聯物業

相片由代理行提供

