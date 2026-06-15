南丫島寶華園 頂層2房600萬有找 鄰近渡輪碼頭｜睇樓王

南丫島屬香港著名離島之一，島內建有不少村屋，絕對是喜愛慢活人士之選。今日介紹名為寶華園的村屋群，現時正有高層連天台放盤，建築面積700方呎，2房1浴間隔，內櫳附有靚裝修，附連翠綠天台。

馬上參觀放盤，屋主精心翻新，以白色為主調，配上多面特闊玻璃，近門口為飯廳及開放式廚房區域，擺放長形木製飯桌，配搭長形木椅及數張特色餐桌，一隅的開放式廚房配置齊全的煮食設備。

客廳則擺放L形設計的素色沙發座，沙發旁邊擺放木系圓形茶几。現時主牆面留白，令視覺上更顯得空間感，新買家亦可重新打造主牆櫃，增加收納空間。

建築面積700呎

廳堂連接露台，無論是清晨咖啡還是晚間小酌，都恰到好處。單位提供2間房，已整齊布置睡牀及衣櫃等，可參考布局。浴室採明廁設計，通風良好，內設鏡櫃及一體式洗手盆連三面盆櫃，方便收納不同物品，並配置基本潔具連家電。單位附連天台，現時天台掛有帳篷，部分空間鋪設綠草坪並布置餐桌，可來個戶外用餐。天台可飽覽翠綠山景，四周十分寧靜。

由寶華園步行到榕樹灣渡輪碼頭需約5分鐘，方便往返中環等，碼頭外接榕樹灣大街，沿途有不少特色食肆及店舖。

必睇靚位

近榕樹灣渡輪碼頭

附連私家天台

單位內櫳附新裝修

全屋多窗採光，通透明亮

放盤單位資料

地址：南丫島寶華園

單位：高層連天台

建築面積：700方呎

間隔：2房1浴

叫價：598萬

呎價： 8543元

代理行：OKAY.com屋企

相片由代理行提供