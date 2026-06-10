大埔海日灣 2房新裝開則四正 會所設施多元｜睇樓王

大埔白石角屋苑海日灣，樓齡約7年，鄰近香港科學園，向來深受創科專才歡迎。今日為大家推薦一個2房靚裝放盤，單位為2座低層B室，實用面積505方呎，現時叫價780萬，實用呎價約15446元。

步入單位，客飯廳空間修長工整，得益於特高樓底配合落地玻璃窗。靠近大門為飯廳與開放式廚房，現擺放了圓形玻璃餐桌及4張灰色餐椅，旁邊牆身更度身訂造了入牆收納櫃。

開放式廚房設備齊全，滿足日常下廚所需。客廳一面則飾以特色主題牆，對向擺放舒適梳化，格局分明。

505呎高樓底設計，單位採2房間隔，開則方正實用。其中一房已訂造組合睡牀連收納櫃，充分利用每寸空間。

海日灣位於大埔科進路18號，由4座分層住宅及8間洋房組成。屋苑住客會所設備完善，提供逾30項多元化設施，包括室外游泳池及健身室等，滿足住戶健康生活所需。

必睇靚位

內櫳附有靚裝

2房開則，間隔四正

住客會所設施齊全

鄰近香港科學園

放盤單位資料

物業名稱：海日灣

地址：大埔科進路18號

樓齡：7年

單位：2座低層B室

實用面積：505方呎

間隔：2房

叫價：780萬

呎價：15445元

代理行：中原地產