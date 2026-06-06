大埔逸瓏灣8 496呎新裝叫價730萬 設泳池靚會所

大埔白石角屋苑逸瓏灣8，樓齡僅約6年，毗鄰香港科學園，周邊居住環境怡人。今日為大家推精選屋苑3B座中層D室，實用面積494方呎，採2房間隔，備有雅緻裝修，現時叫價730萬。

放盤開則修長實用，特高樓底，空間感尤為充裕，單位附有雅緻裝飾，飯廳現擺放方形餐桌及4張餐椅，天花掛有時尚吊燈照明，靠牆設餐邊櫃方便儲物。客廳一側裝有訂造特色牆，對向整齊擺放沙發，牆上掛畫點綴。廳堂設落地玻璃引入充沛採光，外接觀景露台，望清靜內園景致，氛圍悠閒。

2房望清靜內園

單位設有2間睡房，開則皆四正易用，從其中一房所見，睡牀靠窗擺放，另一邊則靈活置有化妝枱，空間感不俗。

由信和發展的逸瓏灣8，位於大埔科研路1號，由5座高座組成。住客會所提供室內外泳池、健身室、兒童遊樂室、宴會廳連燒烤等。

必睇靚位

毗鄰香港科學園

2房連露台，樓底高

附現代舒適裝修

提供泳池、健身室、瑜伽及宴會廳等

放盤單位資料

物業名稱：逸瓏灣8

地址：大埔科研路1號

樓齡：6年

單位：3B座中層D室

實用面積：494方呎

間隔：2房

叫價：730萬

呎價：14777元

代理行：中原地產