渣甸山花園洋房3200萬推拍 低銀行估價17%

環亞拍賣行發言人表示，沙田渣甸山花園單號洋房，面積2,334方呎，4套房間隔，附連4,972方呎花園及507方呎平台，業主於2007年以2,220萬元購入，現以3,200萬元推拍，較銀行估價的3,850萬元低650萬元或約17%，呎價1,3710元，將於下周二（6月9日）拍賣，同場共有58項物業可供競投。

栢慧豪園3房開拍價580萬

忠誠拍賣行發言人表示，天水圍栢慧豪園栢慧豪廷7座高層A室，面積698方呎，3房套連儲物室，物業曾於2023年以850萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價580萬元，較銀行估價的703萬元低123萬或17%，呎價8,309元，將於周三（6月3日）進行拍賣，同場共有約10項物業可供競投。

西貢洪屋村開價208萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，西貢洪屋村單號地下B室，建築面積約447方呎，2房間隔，該單位曾於1991年以56萬元成交，近期淪為銀主盤，開價208萬元拍賣，較銀行估價290萬元低82萬元或28%，建築呎價4,653元，將於周三（6月3日）拍賣，同場共有約15項物業可供競投。