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渣甸山花園洋房業主盤3200萬推拍 低銀行估價17% 15分鐘車程來往港鐵沙田站

筍盤推介
更新時間：12:52 2026-05-31 HKT
發佈時間：12:52 2026-05-31 HKT

環亞拍賣行發言人表示，沙田渣甸山花園D1洋房，面積2334方呎，4套房2客房間隔，附連4972方呎花園及507方呎平台，業主於2007年以2220萬二手購入，現以3200萬推拍，較銀行估價的3850萬低650萬或約17%，呎價13710元，將於下周二（9日）拍賣，同場共有58項物業可供競投。

位於沙田穗禾路33至35號沙田渣甸山花園由1988年1月開始入伙，共設有41座洋房，面積介乎1742至2334方呎。上述洋房為屋苑面積最大，同時可停泊多部車輛，方便出入及招待親朋戚友。

屬小學91校網

屋苑交通亦十分方便，鄰近設有專線小巴以約15分鐘車程來往港鐵沙田站，另外駕車前往火炭站亦只需8分鐘車程。

小學校網為91，雖然並非傳統名校網，不過亦有不少地區名校位處於該校網，因此一直深受家長客追捧，其中浸信會呂明才小學、浸信會沙田圍呂明才小學及培基小學較受歡迎；中學校網為沙田區，聖公會曾肇添中學、沙田崇真中學，浸信會呂明才中學亦是區內知名學府。

西貢洪屋村開價208萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，西貢洪屋村單號地下B室，建築面積約447方呎，2房間隔，該單位曾於1991年以56萬元成交，近期淪為銀主盤，開價208萬元拍賣，較銀行估價290萬元低82萬元或28%，建築呎價4,653元，將於周三（6月3日）拍賣，同場共有約15項物業可供競投。

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