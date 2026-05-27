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何文田天鑄 客飯兩廳新淨實用 遠眺翠綠球場

筍盤推介
更新時間：11:49 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:49 2026-05-27 HKT

何文田豪宅屋苑天鑄，位處傳統豪宅地段，加上屬小學34校網，是實力買家置業之選。今日介紹天鑄1座高層D室，實用面積994方呎，3房1套連工人套房間隔，內櫳裝潢雅緻，望內園泳池及配水庫球場景，最新叫價2488萬。

打開大門，見修長工整的廳堂，樓底特高，兩廳涇渭分明，已有簡約雅緻裝修，客廳擺放了了3座位沙發，飯廳則有一張方形飯桌等傢俬。廳堂設落地玻璃採納日光，外接露台，望內園泳池及配水庫翠綠球場。

何文田天鑄1座高層D室，實用面積994方呎，現時叫價2488萬。
何文田天鑄1座高層D室，實用面積994方呎，現時叫價2488萬。
單位採3房1套間隔，房間闊落四正。
單位採3房1套間隔，房間闊落四正。
露台望內園泳池及翠綠球場景。
露台望內園泳池及翠綠球場景。
廚房煮食設備齊全，外接工作平台。
廚房煮食設備齊全，外接工作平台。

994方呎3房1套

放盤採3房1套間隔，走進其中的睡房，房內中央擺放睡牀，旁邊設小櫃儲物，天花則裝上內嵌式射燈，令光線更為柔和。另一房間同樣設有大窗，靠窗旁則擺放雙人牀。浴室方面，保養相當良好，提供淋浴及浸浴設施。

由新鴻基地產發展的天鑄，住客會所提供室外游泳池、健身室及宴會廳等設施，休閒娛樂設施齊全。

必睇靚位

坐擁小學34校網

望配水庫球場景

單位樓底高，提供基本家具

住客會所設施多元

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