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薄扶林碧瑤灣 亮白巨廳寬敞通透 附設特大露台

筍盤推介
更新時間：11:10 2026-05-21 HKT
發佈時間：11:10 2026-05-21 HKT

薄扶林碧瑤灣為傳統豪宅，屋苑享背山面海優勢，環境寧靜。是次帶大家走訪的42座中層單位，實用面積2079方呎，4房1套，享翠綠山景，最新連車位叫價3800萬。

客飯廳採長形布局，以前後劃分。全屋以淺色調設計，加上一室鋪設淺色地磚，有效提升室內亮度與開闊度。客廳方面配置了L形沙發，配合天花精緻的華麗水晶吊燈，彰顯大宅氣派。客廳緊連寬敞的大露台，現已擺放戶外沙發組合，可隨時在此俯瞰翠綠美景。

薄扶林碧瑤灣42座中層單位，實用面積2079方呎，連車位叫價3800萬。
薄扶林碧瑤灣42座中層單位，實用面積2079方呎，連車位叫價3800萬。
特大露台已放置了家具，方便在此閒坐賞景。
特大露台已放置了家具，方便在此閒坐賞景。
寬廣飯廳天花掛有燈飾，用餐空間舒適。
寬廣飯廳天花掛有燈飾，用餐空間舒適。
主人套房設有大窗，一室光猛。
主人套房設有大窗，一室光猛。

2079呎4房1套

飯廳地方寬敞，擺放了玻璃長餐桌，最具特色是一側設吧枱區。單位設4房1套，主人套房空間寬廣，擺放雙人牀及多組衣櫃後，仍有充足走動空間。

碧瑤灣由新世界發展，由33座物業依山而建，提供1500多伙，屋苑提供室外泳池、網球場、兒童遊樂等設施。生活方面，項目鄰近數碼港商場，餐廳、咖啡店、超市齊備，滿足生活所需。

必睇靚位

坐落薄扶林豪宅地段

飽覽翠綠山景

廳大房大，空間寬敞

裝潢品味，家具設備齊全

放盤單位資料

物業名稱：碧瑤灣
地址：域多利道550-555號
樓齡：49年
單位：42座中層
實用面積：2079方呎
間隔：4房1套
叫價：3800萬元（連車位）
呎價：18278元
代理行：美聯物業

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