屯門Carmel三房銀主盤叫520萬 低估價逾三成 觀塘舊樓單位110萬拍賣

黃開基拍賣行發言人表示，屯門The Carmel 1座低層H室銀主盤，面積約805方呎，間隔3房1套，該物業曾於2019年2月以912.1萬元成交，現時淪為銀主物業，開拍價520萬元，較銀行估價的750萬元低230萬元或約31%，呎價約6,460元，將於5月27日（下周三）拍賣。

映灣園2房560萬拍賣

環亞拍賣行發言人指，東涌映灣園9座中低層F室業主盤，面積約563方呎，2房間隔，業主於2009年6月以210萬元購入上述單位，現以560萬元推出拍賣，較銀行估價610萬低50萬元或約8.2%，呎價約9,947元，將於5月27日（下周三）拍賣，同場共有約37項物業可供競投。

觀塘南寧大樓呎價3846元

忠誠拍賣行發言人說，觀塘南寧大樓高層A室業主盤，面積約286方呎，1房間隔，另擁有部份天台專屬使用權，於2014年6月以100萬元購入，現開價110萬元推拍，較市價150萬元低40萬元或約27%，呎價3,846元，將於本月20日（周三）進行拍賣，同場共有約15項物業可供競投。