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跑馬地松苑特色戶1180萬拍賣 低估值33% 筲箕灣道兩房銀主盤叫160萬

筍盤推介
更新時間：13:34 2026-04-26 HKT
發佈時間：13:34 2026-04-26 HKT

黃開基拍賣行發言人表示，跑馬地蟠龍道11D號松苑地下花園特色戶，面積約1,129方呎，2房1套間隔，附連約720方呎花園，單位屬銀主盤，連一個車位以1,180萬元開拍，較銀行估價的1,750萬元低570萬元或約33%，呎價約10,452元，將於5月6日（下周三）進行拍賣。

富景大樓較銀行估價低30%

環亞拍賣行發言人表示，筲箕灣道416至426號富景大樓6樓E室銀主盤，面積200方呎，2房間隔，開拍價160萬元，較銀行估價的230萬元低70萬元或30%，呎價8,000元，將於4月28日（周二）進行拍賣，同場共有57項物業可供競投。

新蒲崗崇齡大廈開拍價290萬

忠誠拍賣行發言人表示，新蒲崗崇齡大廈B座11樓B7室，面積265方呎，1房間隔，單位屬業主盤，開拍價290萬元，較市場價350萬元低60萬元或17%，呎價10,943元，將於4月29日（周三）進行拍賣，同場共有約30項物業可供競投。
 

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