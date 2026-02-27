筲箕灣形薈 雅緻廳堂洋溢暖意 靜觀翠綠山巒
筲箕灣著名屋苑形薈，基座有會所及商場，住戶步行約3分鐘即達筲箕灣站，生活便利。是次精選該屋苑2座高層A室，實用面積539方呎，2房設計，附有清雅傢俬裝修，望翠綠山景，最新叫價1280萬。
形薈位於筲箕灣道393號，設有3座，共有650個單位，項目鄰近筲箕灣站、電車站及巴士站，出入方便。今次帶大家參觀一個2房單位，推門即見地面皆鋪上淺色木紋地板，設有落地玻璃趟門，並外連長形露台，飽覽翠綠山景，空氣清新。
539呎2房設計
客飯廳涇渭分明，將雙人沙發、木製電視櫃等靠牆擺放，大大提升家居舒適感。飯廳設特色餐桌，上面枱面寬闊，下方則提供儲物空間。
單位2房開則，其中一房地方闊落，特別裝有地台儲物，靠窗擺放雙人睡牀，採光充足。開放式廚房保養新淨，設有煮食爐、雪櫃及抽油煙機等廚電，方便住戶隨時煮食。
必睇靚位
2房設計，廳房實用
設有露台，望翠綠山景
提供新淨傢俬裝潢
約3分鐘達港鐵筲箕灣站
放盤單位資料
物業名稱：形薈
地址：筲箕灣道393號
樓齡：6年
單位：2座高層A室
實用面積：539方呎
間隔：2房
叫價：1280萬
呎價：23748元
代理行：中原地產
