筲箕灣形薈 雅緻廳堂洋溢暖意 靜觀翠綠山巒

筲箕灣著名屋苑形薈，基座有會所及商場，住戶步行約3分鐘即達筲箕灣站，生活便利。是次精選該屋苑2座高層A室，實用面積539方呎，2房設計，附有清雅傢俬裝修，望翠綠山景，最新叫價1280萬。

形薈位於筲箕灣道393號，設有3座，共有650個單位，項目鄰近筲箕灣站、電車站及巴士站，出入方便。今次帶大家參觀一個2房單位，推門即見地面皆鋪上淺色木紋地板，設有落地玻璃趟門，並外連長形露台，飽覽翠綠山景，空氣清新。

外連長形露台，飽覽翠綠山景，空氣清新。

■開放式廚房備有新凈廚電，方便煮食。

兩間睡房均與廳同向，可享翠綠山景。

539呎2房設計

客飯廳涇渭分明，將雙人沙發、木製電視櫃等靠牆擺放，大大提升家居舒適感。飯廳設特色餐桌，上面枱面寬闊，下方則提供儲物空間。

單位2房開則，其中一房地方闊落，特別裝有地台儲物，靠窗擺放雙人睡牀，採光充足。開放式廚房保養新淨，設有煮食爐、雪櫃及抽油煙機等廚電，方便住戶隨時煮食。

放盤單位資料

物業名稱：形薈

地址：筲箕灣道393號

樓齡：6年

單位：2座高層A室

實用面積：539方呎

間隔：2房

叫價：1280萬

呎價：23748元

代理行：中原地產