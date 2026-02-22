元朗村屋銀主盤叫價820萬翻拍 低銀行估值24%

農曆年後首場拍賣會將於本周四舉行。元朗鰲磡單號全幢村屋，建築面積2,100方呎，附連1,300方呎花園，物業曾於2011年12月以540萬元成交，現時淪為銀主盤，早前開價900萬元推拍，最新減價80萬元，以820萬元再度推拍，較銀行估價1,080萬元低260萬元或24%，建築呎價約3,905元，將於2月26日（周四）拍賣，同場共有約36項物業可供競投。

觀塘曉麗苑498萬推拍

環亞拍賣行發言人表示，觀塘曉麗苑F座低層11室，面積604方呎，業主於去年以460萬元購入單位，現時以498萬元（自由巿場價）推拍，較銀行估價約520萬元低約22萬或4%，呎價約8,245元，將於3月3日（下周二）拍賣，同場共有約35項物業可供競投。

葵都大廈銀主盤設6個套房

黃開基發言人指，葵涌葵都大廈低層F室，面積約283方呎，間隔為6個套房，附連約570方呎平台，曾於2022年以385萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價230萬元，呎價8,127元，將於3月4日（下周三）拍賣，同場共有約18項物業可供競投。