荃灣灣景廣場 寬敞大廳富空間感 鄰近荃灣西站

荃灣單幢盤灣景廣場，基座為灣景購物中心，設行人天橋連接荃灣廣場，住戶生活方便。今日推薦該廈中層F室，實用面積643方呎，3房1套間隔，附有部分家具，向西南，單位同時放租及放售，月租叫價25000元；叫價890萬。

643呎3房1套開則

走入客飯廳，空間分明，備清雅裝修及訂造家具，只需添置沙發及餐桌等即可入住。廳堂設闊窗採納自然光，望附近樓景。單位為3房1套間隔，3間房內均配置訂造牀具及儲物櫃，方便入住。

浴室已配置光潔的浴具，採乾濕分離設計，備窗戶將濕氣排走。廚房內設U形工作枱面，配置齊全煮食設備。

灣景廣場位於荃灣大河道88號，樓齡約31年，提供280戶，幾步之遙即為荃灣海濱長廊。交通方面，項目旁有巴士總站，步行少於10分鐘到港鐵荃灣西站。

必睇靚位

向西南，靚方位

廳堂裝修雅緻，備部分家具

3房1套，間隔四正

鄰近荃灣西站及多個商場

放盤單位資料

物業名稱：灣景廣場

地址：荃灣大河道88號

樓齡：31年

單位：中層F室

實用面積：643方呎

間隔：3房1套

叫價：租：25000元

售：890萬

呎價：租：38元

售：13841元

代理行：中原地產

電話：6650 0816（林先生）

相片由代理行提供



