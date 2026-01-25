愛琴灣複式銀主盤開拍價598萬 低銀行估值20%

環亞拍賣行發言人表示，屯門愛琴灣一個複式戶，面積1,125方呎，3房1套間隔，物業屬銀主盤，開拍價598萬元，較銀行估價750萬元低152萬元或20%，呎價約5,316元，將於1月27日（周二）拍賣，同場共有約62項物業可供競投。

興漢大廈銀主盤開拍價590萬

忠誠拍賣行發言人表示，北角興漢大廈中層C室銀主盤，面積約504方呎，2房間隔，開拍價590萬元，較銀行估價的655萬元低65萬元或10%，呎價11,706元，將於1月28日（周三）拍賣，同場共有約17項物業可供競投。

屯門嘉福里全幢開拍價950萬

黃開基拍賣行發言人表示，屯門嘉福里雙號全幢，每層約700方呎，建築面積共約2,100方呎，屬業主盤，開拍價950萬元，較銀行估價1200萬元低250萬元或約21%，建築呎價約4,524元，將於1月28日（周三）拍賣，同場共有約19項物業可供競投。上述物業連約推出，現時月租6萬元，若以開拍價計算，料回報約7.5厘。