半新樓銀主盤低市價11%至21%拍賣 維港1號每呎1.7萬沽

近期樓市漸見起色，樓價亦止跌回升，部分銀主乘機推拍旗下樓盤，昨日拍賣場共錄9宗成交，包括7項銀主物業，當中不少屬半新盤的銀主盤，均以低市價11%至21%拍出，最矚目為啟德維港1號一個銀主盤以565萬拍出，每呎1.7萬。

土瓜灣「廢墟」銀主盤開價290萬推拍 投資者博收購落空終斷供

黃開基拍賣行昨日舉辦物業拍賣會，推出41項物拍賣，包括住宅、寫字樓、工廈及商舖等，吸引約130人出席拍賣場搶盤，務求投得心頭好，該行即場拍出7售物業，包括5個銀主盤。

維港1號565萬沽

昨日拍出的銀主盤當中不乏半新盤物業，其中啟德維港1號2A座中層E室，面積332方呎，屬1房戶採開放式廚房設計，銀主開價450萬推拍，吸引大約3組準買家出價競投，搶高115萬或25.6%，最終以565萬拍出，呎價約17018元，對比該屋苑近期成交呎價約1.9萬計，屬低市價約11%。而上述單位原業主於2021年7月以908.2萬一手購入，曾2次向不同公司借貸，其後淪為銀主盤，若以購入價計，該單位5年貶值約343.2或37.8%。

啟德維港1號一個銀主盤獲3組客競投，搶高25.6%以565萬拍出。

嘉熙呎價1.23萬

大埔白石角嘉熙9座一個連天台銀主盤，面積527方呎，另連460方呎天台，屬2房間隔，叫價580萬推拍，有約3組準買家出價，搶高約71萬或12.2%，以651萬拍出，呎價約12353元，較該屋苑近期平均成交呎價約1.4萬計，屬低市價約12%。據了解，原業主於2021年3月以974.2萬一手購入單位，若以購入價計，單位5年間貶值約323.2萬或33.2%

愉景灣意堤6座高層D室，面積412方呎，原則屬開放式間隔，單位享海景，銀主叫偵350萬拍賣，亦吸引約3客出價承拍，最終以405萬拍出，呎價約9830元，亦較該屋苑近期平均成交呎價約1.25萬計，屬低市價約21%。若以該單位2019年8月724萬購入價計，單位6年間貶值約319萬或44.1%。

石峽尾街31A號一個面積420方呎單位，銀主開價160萬，則搶高58萬或36.3%，以218萬成交，呎價約5190元；成交價對比2022年3月的330萬購入價計，單位3年間貶值約112萬或33.9%。

而沙田田心村雙號地下一個面積190方呎的銀主盤則以141萬拍出，呎價約7421元。另外，九龍龍總大廈一個面積674方呎的法院令物業則以685萬獲承接，呎價約10163元。

另外，忠誠拍賣行昨亦拍出2個車位銀主盤，包括北角楓林花園有2個車位，分別以73萬及88萬拍出。而拍賣前亦售出南丫島榕樹灣大坪106號一個業主盤，建築面積350方呎，以150萬拍出，呎價約4286元。