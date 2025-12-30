Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西貢小坑口 寬闊巨廳敞亮舒適 附設海景天台

筍盤推介
更新時間：11:32 2025-12-30 HKT
發佈時間：11:32 2025-12-30 HKT

西貢小坑口環境優美恬靜，毗鄰相思灣，擁有山海美景，近距離接觸大自然。是次跟大家參觀小坑口全幢村屋，建築面積2100方呎，4房1套間隔，屋外連大花園，最大優勢是可享無敵海景，最新以2300萬出售，呎價約10952元。

全幢村屋樓高3層，地下層主要為客飯廳及廚房，廳堂空間寬敞，屋主巧妙以家具設計將兩廳分隔，客廳放置兩組沙發，旁有按摩椅，中間設置地氈及茶几，此廳最大優勢是設有兩邊落地玻璃，全屋光猛明亮。

2100呎4房1套間隔

客廳旁便是飯廳，主角是長形餐桌，配搭8張餐椅，是親朋餐飲聚腳點，飯廳旁邊為開放式廚房，已配置齊全煮食設備。從廳堂步出花園，空間寬廣，屋主在園內放置不少盆栽，新買家也可考慮放置戶外家具及燒烤爐等，被山海抱擁。

步回廳區，內置樓梯往上為寢室所在，4房皆寬闊四正，設有大窗採光，其中主人套房佔據3樓全層，私隱度高，房間劃分成寢區、偏廳等。住客可在天台欣賞四周美景，視野無阻，日日好心情。

此外，放盤可泊2車，由小坑口路自駕出將軍澳坑口一帶，約15分鐘即達，購買及飲食，應有盡有。

必睇靚位

全幢3層，連花園及天台

靜享海景及山景

全屋附有新淨實用靚裝

4房1套，多窗優勢

放盤單位資料

地址：西貢小坑口
單位：全幢
建築面積：2100方呎
間隔：4房1套連工人房
叫價：2300萬
呎價：10952元
代理行：中原地產
電話：6607 0787(陳先生)

