西營盤縉城峰 明亮廳堂閒逸舒適 附設賞景露台

縉城峰毗鄰港鐵西營盤站，同時近區內主要民生圈，佔盡地利優勢。今日介紹項目1座中層F室，實用面積374方呎，1房1套間隔，內櫳附有企理雅裝，望市景及山景，最新叫價860萬，實用呎價約22995元。

打開大門，見玄關位置設訂造入牆櫃，方便儲物，一旁更有全身鏡櫃。往前便是開則修長的廳堂，空間以淺調為主，近落地玻璃前擺放沙發及茶几，而電視則採掛牆式設計，有節省空間之用。廳堂外接露台，見附近市景及山景。

374呎1房1套間隔

單位設有1房，房間方正實用，房內採訂造組合式地台牀，設計令空間視覺上更為整潔。

由嘉里建設發展的縉城峰，位於西營盤第一街，由2座大廈組成，共488個單位，間隔多元化，涵蓋1至5房，亦自設會所，提供游泳池、健身室、燒烤區、宴會廳等康樂設施。

必睇靚位

毗鄰港鐵西營盤站

廳堂設特闊玻璃，採光度高

單位樓底高，房間方正實用

內櫳配備雅緻裝修

放盤單位資料

物業名稱：縉城峰

地址：西營盤第一街8號

樓齡：15年

單位：1座中層F室

實用面積：374方呎

間隔：1房1套

叫價：860萬

呎價：22995元

代理行：中原地產

電話：6805 3821（莊先生）

*相片由代理行提供