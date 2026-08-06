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35+顛覆案未被起訴 前民主黨涂謹申獲發還護照 赴英國與家人團聚

政情
更新時間：16:42 2026-08-06 HKT
發佈時間：16:42 2026-08-06 HKT

35+「串謀顛覆國家政權罪」中，合共55名人士被補，當中8人至今未被起訴，包括前民主黨立法會議員涂謹申、鄺俊宇、前議員李國麟、印度裔註冊社工安德里等。據了解，未被起訴人士先後獲發還護照，其中涂謹申已前往英國與家人團聚。安德里近月則公開自己抵達美國，他回應傳媒時稱現已回港。

保安局局長鄧炳強2024年就民主派初選案判刑會見傳媒時，曾指國家安全與其他案件一樣，只要有充分證據，就會拘捕及檢控，除非案件有時限性，否則無論過了多久、涉及人士是甚麼背景，當局何時有證據就會拘捕和檢控。

前民主黨主席胡志偉早前在「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿出獄後，前往英國，一度在機場被扣留，其後獲准以旅客身份許逗留半年。鄧炳強日前指，相關人士已完成服刑，與普通港人一樣，又建議他們如在外國遇上事情，可以聯絡本港入境處要求協助。

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