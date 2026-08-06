未開始已經結束？立會暑假審醫委會改革條例 一議員先行退出｜Kelly Online

立法會正在休會，但強調並非「放暑假」，個別委員會會議在8月仍會舉行，包括涉及醫委會改革的《2026年醫生註冊(修訂)條例草案》，將於本月25日舉行首次法案委員會會議。委員會原本有15名委員，不過選委界新丁魏明德近日去信委員會主席申請退出，理由是獲安排於8月及9月參與多項海外考察及交流行程。

議員指做法不理想

魏明德7月30日去信法案委員會主席陳家珮，稱「原擬就審議工作稍盡綿力，惟因近期職務調動，本人已獲安排於8月及9月參與多項海外考察及交流行程，包括國家層面會議，時間上與委員會會議及相關工作有所重疊」，因此在召開首次會議前退出委員會。魏明德本身是全國政協委員、香港城市大學校董會主席。

有議員指，因法案審議需要「金晴火眼」，鑽研法例細節，與其他議員協力補位，現時少了一名議員雖影響不大，但做法欠理想。

雙非腦癱嬰案被拖延16年，揭示醫務委員會處理投訴過慢問題。醫衞局早前提出修訂《醫生註冊條例》以改革醫委會，修例圍繞4方面，包括讓醫委會組成多元，維持醫生委員不減，同時增加3名非醫生的醫療專業業外委員至31%；改革醫委會申訴處理機制，將現有的初步偵訊委員會（初偵會）及研訊小組改為「醫務調查組」和「醫務審裁團」，並為其提供更多支援及權力，同時設4級罰則，取消緩刑；保護社群福祉，將被法庭裁定違反嚴重罪行的醫生即時除牌；以及要求醫生持續進修、放寬非本地醫生特別註冊要求。

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