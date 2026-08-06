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大棋盤｜李慧琼變「反駁隊」護尊嚴 新人發言提質言人人殊

政情
更新時間：09:02 2026-08-06 HKT
發佈時間：09:02 2026-08-06 HKT

立法會正在休會，議員紛紛出訪考察、落區，亦有議員趁空檔外遊叉電。自從88名議員上月完成北京研修回港、出席特首「對談交流會」後，近日多名議員接力發文大讚交流會形式，又「回帶」半年前港澳辦主任夏寶龍有關「堅持和完善行政主導」的講話，成為另一道政治風景線。

行政主導雖非新事物，但自從國家領導人去年底聽取李家超述職、提出「堅持和完善行政主導」後，已成為推動香港實現良政善治的重要原則。政圈近日再次捲起「學習風」，多名立法會議員出席特首「交心會」後，紛紛發文強調行政主導的重要性，例如民建聯鄭泳舜稱憑藉高效率的行政主導體制，香港得以逐步破解困擾多年的老大難問題，如取締劣質劏房。

不止立法會議員，大批區議員近日亦在社交平台輪流出帖，表明要堅定維護行政主導體制，作為地區服務者，將堅定挺行政長官及特區政府依法施政，積極反映社情民意。有建制中人說，這類「大合奏」屬表態性質居多，關鍵是如何做到，以提升特區管治效能，除了在憲制層面討論，更應在行動上體現。

另一邊廂，近日有報道指本屆立法會上任7個月以來，部分議員在委員會「零發言」。立法會主席李慧琼其後在報章撰文反駁，稱報道未能全面反映議會運作實況，容易誤導公眾，強調發言應重質素而非次數。據聞，李慧琼在文章刊登當日，把連結分享到議員通訊群組中，多名議員閱後紛紛給予「感謝」、「加油」等Emoji，大讚「主席英明」，感謝她為議員「仗義執言」。

C15+召集人陳紹雄翌日接力撰文，質疑以發言次數或長短，作為衡量議員表現的硬指標未必妥當；隨後不同學者、建制人士齊齊加入「反應堆」，強調議員履職表現須綜合評判。有資深建制人士說，李慧琼身為主席，出言維護議員尊嚴是恰當做法，但與此同時，議員應接收社會的看法，想方設法提升議政水平。

發言次數確實並非越多越巴閉，若為問而問，意義不大，但議員提問或發言又是否搔着癢處呢？今屆議會新丁多達40人，有多少人發言質量並重，言人人殊。近日質疑落區打卡風氣的經民聯新丁鄧銘心，成為政界茶餘飯後討論人物，有代議士透露，她已非第一次發言惹禍，並翻舊帳指今年4月發展事務委員討論九龍城賈炳達道聯用大樓工務項目，鄧發言時質疑項目用「設計及建造」（design and build）模式有問題，工作並非普通承判商可勝任。

該代議士指，鄧銘心言論引起部分工程界人士譁然，因「設計及建造」是常見做法，尤其是具一定規模、要顧及施工複雜性的工程，認為她是工程師出身，不可能不明白，直指其政治智慧有待提升。

鄧銘心回覆指尊重不同看法，強調並非反對「設計及建造」模式，只是認為該項目有商榷餘地。她解釋，工程中若以統一價錢由承建商包攬設計工作，承建商再招標時或採取「價低者得」壓低設計成本，影響工程質素，又稱當日發言時間有限，或令人有所誤會。

另一選委界新丁的議政風格亦令人皺眉頭，有政圈中人指，該議員經常拍片點評時政，號稱有百萬粉絲，惟在委員會發言時，不時花大量時間說自己「有幾把炮」，到時間快結束時才提出問題。有圈中人慨歎，議會不是個人宣傳平台，要獲得尊重和認可，應多花時間出謀獻策，而非自我吹噓。

聶風


 

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