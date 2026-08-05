財政司司長指示審查員終止調查壹傳媒事務 陳茂波：已無需要繼續調查

特區政府發言人今日（5日）表示，財政司司長已根據《公司條例》，指示審查員終止調查壹傳媒有限公司的事務，審查員的任期已於本年的7月27日屆滿。

財政司司長陳茂波表示，注意到過去這段期間，壹傳媒已於2021年12月15日被頒令清盤，有關清盤正在進行中；壹傳媒的上市地位亦已於2023年1月12日被取消；壹傳媒的一些前高層人員已在2025年12月15日及今年2月9日被裁定危害國家安全罪名成立並判處監禁；以及壹傳媒旗下有3間子公司在上述刑事案件中被原訟法庭裁定罪名成立並判處刑罰，並在行政長官會同行政會議於今年3月24日命令下在公司登記冊中剔除，亦即告解散。

經詳細審視上述情況及所有相關因素，財政司司長認為已沒有需要繼續對壹傳媒的事務進行調查，因此，根據《公司條例》第845（1）（a）條指示審查員終止有關調查。

陳茂波表示，香港作為國際金融中心，具有良好、高效，並與國際標準相符的公司管治制度，香港公司，尤其是上市公司，普遍恪守良好的公司管治標準。壹傳媒的管治及財政問題，以及其高層管理人員利用公司進行不法行為純屬個別事件。特區政府、監管機構和商界將繼續共同努力，確保香港持續奉行享譽國際的良好企業文化及公司管治標準，維持高質素、公平及有效的市場，致力維護香港國際金融和商業中心的地位及信譽。

發言人又表示，政府感謝陳錦榮出任審查員期間展現超卓的專業能力和高度的專業精神，秉持客觀公正的態度，克盡厥職。