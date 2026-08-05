大棋盤︱「鐵拳教育」適用香港阻欺凌？政界盼介入機制更清晰

韓劇《鐵拳教育》早前熱播，「教權保護局」以強硬手段處理校園欺凌、教權受損、對抗怪獸家長等，雖然「以暴制暴」劇情顯得誇張，但觀眾卻看得痛快，背後反映的是令人無力的教育現實環境。在香港，沒有多少人再認同體罰，但青年朋輩之間的欺凌行為一直存在，難以禁絕，特首李家超近日在地區諮詢會中，更被教師當面問及此現象。有政圈人士直言，香港對校園欺凌處理仍有一個明顯空子，尚待完善。

欺凌現象成因眾多，或出於「巴閉、英雄主義」，又或是心智未成熟、管教方式不當等，霸凌者行為甚至可能是無意識，但對於被霸凌的一方，身心影響不容小覷。根據數字，教育局在2020/21至2024/25五個學年，接獲72宗涉及朋輩之間校園欺凌的投訴、舉報和求助個案，當中15宗確定成立或部分成立。

不過現實上，學校可能基於維護校譽、免影響招生等原因，對欺凌行為往往採取息事寧人、大事化小的態度，間接縱容問題；即使有介入，教師亦可能因工作量等因素，將欺凌事件簡單歸類為「衝突」，未能有效制止，上述數字或只是冰山一角。

「加害者有時比受害者更理直氣壯」

上周地區諮詢會中，有教師建議參考內地《治安管理處罰法》，將欺凌行為列入治安管理範疇，讓公安機構介入處理。李家超對此頗有保留，強調盡可能不用高壓方式處理，而是讓他們輕微犯錯時，有改過自新機會。不過落到實際層面，循循善誘又是否足以讓欺凌者突然「良心發現」？正如劇中提到，加害者有時比受害者更加理直氣壯。

行會成員陳健波近日煲劇後有感而發，形容自己看得「義憤填膺」。他向筆者指，戲劇內容必定稍為誇張，「以牙還牙」可博取觀眾一時快感，但實際上並不可行，但既然該劇引起香港觀眾共鳴，或多或少反映現時制度未能杜絕問題。他透露過往擔任議員時，收過一些欺凌求助個案，情節十分離譜，但學校層面無法處理，需透過議員尋求教育局介入。他期望政府針對欺凌問題，要有清晰介入機制，防範問題惡化。

教育界議員鄧飛則指，本港一直有機制處理，早年因應童黨、黑社會滲入校園等問題，警方建立學校聯絡計劃，亦有總督察負責警區內校園事宜，「唔係話香港太寬鬆，而係因為已經有執法機制，所以有空間去講『循循善誘』。」不過他直言，現實問題是學校有心魔，擔心欺凌事件公開後會影響招生，尤其本港學校有「招生內卷」現象，更為緊張。但他強調「病向淺中醫」，盡早專業介入，將問題消弭於萌牙狀態。

他又指，欺凌行為亦包括人格侮辱、杯葛、惡意中傷等形式，法律上難跟進，「有學生開群組攻擊一個同學，周不時影佢相、用『深偽』改圖去侮辱佢，點處理呢？」他認為，現時法律對精神上、名譽上的惡性行為，仍未有充足法律規範，他有意委託立法會研究部參考其他地區經驗，找出適合香港的做法。

官場中人：強制舉報虐兒條例 不容學校隱瞞欺凌

有官場中人就提醒，現時《強制舉報虐待兒童條例》不容許學校對疑似欺凌行為知情不報，心理精神損害亦是規管範圍；當然每宗個案是否違法要看具體情況，但若欺凌情況持續發生，校方有責任舉報，強調當局會盡力保護兒童。

《鐵拳教育》痛擊校園陰暗面，大快人心，但「暴力」背後真正的訊息，是讓加害者接受懲罰，替受害者討回公道。籃球教練翁金驊涉嫌掌摑學生事件，近日因證據不足未被檢控，反映不論是朋輩間的霸凌，抑或教職員過火的管教，現行機制都存在一定的灰色地帶，需要政府和社會給予更大的重視。

聶風