港區人大代表團赴皖首日考察 領略科技創新成果 推動皖港兩地交流合作

由組長馬逢國、全國人大常委會委員李慧琼、副組長吳秋北及陳勇率領的第十四屆港區全國人大代表調研組，於本月3至9日前往安徽省進行調研行程。代表團於3日晚抵達安徽合肥，4日正式展開一連串實地考察，深入了解安徽在科技創新、紅色文化傳承及大科學裝置建設等方面的最新成果。

走訪安徽創新館 見證科技成果轉化成效

調研組在今早(4日)到訪安徽創新館，視察並了解安徽創新成果與科技發展歷程。安徽創新館以科技成果轉化交易為核心，全面體現「展示窗口、實用平台、先行示範」三大功能定位，並構建「政產學研金服用」七位一體服務體系，促成科技成果轉化交易金額超1670億元。

港區人大代表團。

接着，調研組前往渡江戰役紀念館，瞻仰並了解渡江戰役的革命歷史。渡江戰役紀念館是國內唯一全面記錄渡江戰役輝煌史實的專題館。其後，調研組來到安徽名人館，視察並了解安徽的歷史人文底蘊。安徽名人館系統展示了從先秦到當代的安徽歷史名人，涵蓋政治、軍事、文化、科技等各個領域的傑出人物，包括老子、朱元璋、陳獨秀等。

探秘「人造太陽」EAST 刷新聚變研究世界紀錄

調研組在今午則到中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所，深入了解全球首台全超導托卡馬克核聚變實驗裝置。該研究所主要開展高溫等離子體物理及磁約束聚變工程技術研究，先後建成世界首個非圓截面全超導托卡馬克裝置「東方超環」（EAST），更在去年1月，實現1億攝氏度等離子體穩態運行1066秒，刷新世界紀錄。

港區人大代表團。

考察聚變堆園區 代表寄語皖港合作共贏

隨後，調研組赴聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區，視察並了解合肥未來大科學城總體規劃及發展情況。該園區是合肥獲批綜合性國家科學中心後首個落戶的國家重大科技基礎設施項目，旨在解決大型聚變堆關鍵技術問題，提供全尺寸綜合實驗平台。

代表團一致表示，通過首日考察，深切感受到安徽在科技創新領域的強勁實力和紅色文化的深厚底蘊，切實感受到安徽在國家科技創新格局中正發揮越來越重要的作用，而國家主席習近平關於科技創新的重要論述亦為安徽乃至全國的發展指明了方向。

代表團指出，香港作為國際創新科技中心，與安徽在科技創新領域具有廣闊的合作空間，期望以此次考察為契機，充分發揮港區人大代表的橋樑紐帶作用，積極推動皖港兩地在科技、經貿、文化等領域的交流合作。