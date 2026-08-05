議政隨想︱范駿華：《私校名冊制定築基石 助力香港教育高質量發展》

特區政府透過多元發展策略持續招攬國際人才，令香港專上教育體系的非本地學生規模逐步擴張。統計數據顯示，教資會資助課程的非本地學生，由2023/24學年23,100人上升至對上一個學年的26,600人，錄得15%的增幅；而六所獲准取錄內地學生的自資院校，非本地學生數目同期亦由4,600人顯著攀升至上學年8,300人。可見「留學香港」品牌吸引力逐步提升，香港愈發受到海內外求學人士青睞。

教育局公布「私立學校名冊」，形成權威的官方「白名單」，以便家長可以隨時檢視認可學校的核心資訊，全面掌握學校的管治體系、財務穩定性與合規辦學情況。

教育是城市發展的核心動能，更是香港吸引國際人才的關鍵名片。為構建具國際競爭力的教育樞紐，特區政府不斷優化本港整體教育體系與配套服務。其中，資源豐富、模式多元且質素優良的私立教育體系，不僅是香港教育體制的重要組成部分，亦是吸引海內外優秀人才來港發展的核心競爭優勢。

而私立教育管理機制、營運規範，以及其專業度與透明度向來都是社會上不少學子與家長所關心。有見及此，教育局近日正式公布涵蓋國際學校、私立小學以及私立中學的「私立學校名冊」。將所有遵守《私立學校實務守則》規範的學校統一收錄於名冊之中，形成權威的官方「白名單」，以便家長可以隨時檢視認可學校的核心資訊，全面掌握學校的管治體系、財務穩定性與合規辦學情況。此舉扭轉了過往學校資訊零散、被動接收的困境，讓擇校流程變得更加公開、透明。逐步破解教育資訊不對稱的痛點之餘，令求學人士更安心、安全、放心地選擇學校。相信長遠可優化本地教育環境，完善香港國際教育樞紐的建設體系，為香港構建國際教育樞紐、實現長遠高質量發展築牢基礎。