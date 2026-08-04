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大棋盤︱公務員參與新皇崗口岸演練可獲車馬費 政府確認：交通費可按規定獲發還

政情
更新時間：08:52 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:52 2026-08-04 HKT

新皇崗口岸開通如箭在弦，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」通關模式，待港深雙方測試及演練後，暢順後將決定正式通關日子。特區政府明言將動員逾萬名公務員參與壓力測試，不過與去年啟德體育園開幕測試不同，新皇崗口岸由於涉及過關、邊境交通疏散等細節，相信複雜程度更高。

保安局局長鄧炳強上周六帶領立法會議員參觀港方口岸大樓，他當時指將進行逾100個測試，涵蓋交通流量、機電、反恐等範疇，之後再與深圳進行逾萬人的大型測試；人手方面，政府會參考體育園經驗，動員公務員參與測試。去年體育園開幕前夕，政府安排公務員、地區人士、青少年團體等，參與近20場演練，其中公務員涉及約14萬人次公務員，每位可獲車馬費100元；地區人士亦有約1萬多，可獲車馬費150元。

公務員料皇崗演練技術細節複雜

有曾參與啟德演練的公務員提醒，新皇崗口岸情況遠比啟德複雜，因為啟德演練涉及人數規模雖較多，但演練主要針對場內外配套、疏散安排等，參與者可自行到場，完成後原地疏散，順便做公共交通壓力測試。

相對地，新皇崗大樓地域上在深圳範圍內，涉及人員的過境、回港等安排，同時由於來往新大樓的公共交通工具尚未到位，政府或要額外安排人手及交通工具，接駁人員進出，「內地可以坐地鐵通往深圳各區，但港方通往市區交通，現時乜都未有」，相信要疏理的技術細節頗多。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，不少公務員從新聞才悉得政府有意安排公僕參與演練，目前未知細節，但由於新口岸位處禁區，照理參與演練的人士不能自行到場，一切要聽從政府安排。他期望當局盡快說明，若涉及員工私人時間，應提供合理補償。

上周參觀口岸大樓的立法會保安事務委員會主席邵家輝表示，演練最重要是檢視人流高峰期時，過關的暢順程度，特別是公共運輸交匯處前往大樓的「上落交接位」，會否出現嚴重樽頸位。至於安排演練人員前往口岸及離場疏散，他指現時法律上口岸部分已移交香港管轄，相信政府有能力作合適安排。

鄧炳強早前指，會動員公務員參與演練。
鄧炳強早前指，會動員公務員參與演練。

保安局回覆指，特區政府與深方現正全面展開後續準備工作，包括進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統測試、交通流量測試、壓力測試、應急演練等；當中亦包括預計將有過萬人參與的大型演練。政府將參考過往大型基建演練測試的經驗，透過跨部門協作，動員公務員參與，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。

局方又指，通過不斷演練及持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出周全準備。公務員參與皇崗口岸演練屬於履行職務的性質，有關人員在參與演練期間涉及的交通費，可根據《公務員事務規例》的規定獲發還。

聶風

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