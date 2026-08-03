何永賢分享房屋政策助長者安居 與老友記茶聚暖心暖胃︱Kelly Online

房屋局致力推廣樂齡安居，實現跨代共融，提升社會幸福感。房屋局局長何永賢上周出席「卓越影響力論壇2026」，分享政府在房屋政策上支援長者的工作，包括在屋邨引入「幸福設計」以及提供簡約公屋等選擇。她隨後亦參與「愛心食肆」活動，與長者街坊茶聚。另外，房屋局副局長戴尚誠亦參觀黃金時代展覽，期望與各界攜手建設樂齡社會。

幸福設計與簡約公屋 構築樂齡安樂窩

房屋局局長何永賢上周四（7月30日）出席由星展基金會與黃金時代基金會合辦的「卓越影響力論壇2026」，並在會上向來自新加坡及本港的政府、商界和社福界代表，分享港府在房屋政策上支援長者的工作。

何永賢指出，當局透過工作坊和小遊戲，收集長者住戶對幸福生活的想像，並將有關理念融入屋邨的「幸福設計」中，以打造更友善的長者設施及具共融互動元素的社區空間。此外，政府亦為居住於惡劣「劏房」環境的長者提供簡約公屋及過渡性房屋等選擇，在居住保障之外提供相應的社福支援，並正着手取締劣質「劏房」，期望在硬件和軟件上真正做到「建屋建家」。

愛心食肆派餐券 鼓勵長者見朋友

論壇結束後，何永賢隨即前往鴨脷洲邨參與「愛心食肆 賞你惠食」第五輪活動，與立法會飲食界議員梁進，以及基督教宣道會利福長者鄰舍中心的街坊一同享用下午茶。該活動透過全港長者中心等渠道派發餐飲優惠券，鼓勵長者多出門與朋友相聚。

此外，房屋局副局長戴尚誠於上周五（7月31日）參觀了第11屆黃金時代展覽暨高峰會，向各界分享房屋局在支援長者方面的工作，包括硬件上的「幸福感」建設、利用科技協助長者樂齡安居，以及與社會各界探訪長者等活動。房屋局期望未來繼續與社會各界攜手，在社區營造更濃厚的關愛長者氣氛。