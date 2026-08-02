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全民運動日︱鄧炳強籲再忙都要做運動 平衡工作和健康才有最好狀態

政情
更新時間：19:37 2026-08-02 HKT
發佈時間：19:37 2026-08-02 HKT

保安局局長鄧炳強今日（2日）在社交平台發文，指今日行程相當充實，早上在特首帶領下，一眾官員到屯門出席首場「五年規劃」及《施政報告》地區諮詢會，聽取市民對政府政策的寶貴意見，形容對政府推動施政非常重要。

「平衡工作和健康 才有最好狀態服務市民」

鄧炳強說，下午為「新界區傑出學生選舉」擔任評審，而適逢今天是「全民運動日」，他特別在擔任評審前，爭取時間去青衣體育館，與市民一同玩足毽、匹克球、地板冰壺和射擊，直言「出一身汗，成個人精神氣爽！」

他表示，工作再忙，相信健康是做好每項工作的基礎，又呼籲市民再忙都要做運動。他認為平衡工作和健康，才有最好狀態，繼續服務市民，為香港努力。

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