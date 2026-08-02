羅淑佩周末穿梭電台球場全民運動日 地區諮詢會介紹文體旅工作︱Kelly Online

文化體育及旅遊局局長羅淑佩於今日（2日）在社交平台分享，笑言自己度過了「忙碌又起勁」的周末。她在兩天內穿梭電台、球場、地區諮詢會及全民運動日，身體力行推動香港文體旅發展。

昨天（1日）早上，羅淑佩到商台接受訪問，談及香港足球盛會2026及劍擊世錦賽，晚上則到啟德主場館觀賞曼城對國際米蘭，對法定時間1:1及互射十二碼的戰情「收貨」。球迷熱烈打氣，兩隊及主辦方均感興奮。頒獎後，她視察主場館及體藝館同時舉辦活動的運作，逾5萬觀眾離場大致暢順，她感謝團隊的付出，並鼓勵持續改善。

今日（2日）早上，行政長官李家超率領司局長出席香港首個五年規劃及2026年施政報告地區諮詢會，逾130名參加者踴躍發言。羅淑佩指，諮詢會上文創產業發展建議較多，局方介紹現有工作，與會者亦提供不少有用觀點。

下午的全民運動日，羅淑佩亦隨李家超到九龍公園體育館推廣「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」。羅淑佩指，今年優惠由一日延長至兩日，市民反應理想。康文署長陳詠雯透露，參與者中約一成半平日無運動習慣，盼能培養興趣。羅淑佩以自身為例，強調多做運動確實增添活力。