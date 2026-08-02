施政報告諮詢︱李家超感謝市民踴躍參及坦誠交流 會認真研究每一份意見

行政長官李家超於今早（8月2日）於屯門出席第一場香港第一個五年規劃及2026年《施政報告》地區諮詢會。李家超感謝市民踴躍參與及坦誠交流，會與團隊認真研究每一份意見。

李家超於諮詢會完結後在社交平台表示，今年《施政報告》與香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）同期展開公眾諮詢，代表政府將每年的施政部署與長遠發展方向緊密銜接，確保每一項政策措施既有目標，亦能落到實處；兩者相互呼應、承前啟後。他留意到，會上發言的市民不僅關心土地房屋、交通運輸、教育、福利、長者支援、青年發展等民生議題，亦提出如何運用五年規劃推進北部都會區建設、創新科技和產業發展等建議，讓他深切感受到市民對香港未來的信心與期盼。

李家超稱，會與團隊認真研究每一份意見，並秉持「以結果為目標」的施政理念，在接下來的時間繼續走入社區、凝聚共識，用心聽取市民的意見，共同編寫讓香港更好發展、增進民生福祉的新篇章。

相關新聞：

李家超出席地區諮詢會 強調北都大學城是香港升級轉型關鍵 青年嘆畢業搵工難

施政報告諮詢︱大學生嘆青年難搵工、所學非所用 促推「初入職場援助」 特首親回：產學研合作會有優質就業機會

施政報告諮詢︱活動氣氛熱烈 市民關注五大範疇 房屋與土地問題最為突出