上半年經濟增長為5.1% 較預期強勁 陳茂波：將向上調整全年經濟增長預測

財政司司長陳茂波表示，今年上半年本港經濟增長為5.1%，較預期強勁，將向上調整全年經濟增長預測。

陳茂波在網誌表示，於中央相關部委的堅實支持下，各方期待已久的離岸人民幣國債期貨，明天（8月3日）將在香港上市；首隻上市的屬五年期產品，是當前唯一一隻離岸市場上的同類產品，讓國際投資者可沿用在港的交易帳戶、習慣和流程，在離岸市場完成相關合約的交易和結算。他形容這是香港離岸人民幣業務樞紐發展的新里程，它不僅豐富本港巿場的人民幣風險管理工具，更標誌國債在離岸市場的深化發展和人民幣國際化的有序推進。

整體經濟繼續穩步增長

他指，本港的離岸人民幣市場發展持續深化。點心債市場發行量過去兩年均超過1萬億元人民幣，存量突破1.6萬億元人民幣；銀行同業結算系統每月結算額更接近48萬億元人民幣。與此同時，港府正加快發展國際黃金交易中心和大宗商品交易生態圈，支持其推出更多以人民幣計價的產品。

除了金融市場外，本港整體經濟亦繼續穩步增長。受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，本港經濟連續14個季度保持增長。本地生產總值在今年第二季的按年增幅為4.3%，其中貨物出口增長繼續突出，第二季增長速度進一步加快至28.8%；私人消費開支亦平穩增長2.9%。

全年經濟增長預測將向上調整

陳茂波表示，本港今年上半年經濟增長為5.1%，較預期強勁。下半年商品出口料繼續受惠全球對人工智能產品的強大需求；境外對本港金融及商業服務的需求持續，以及訪港旅客的增加，均將帶動服務輸出增長，有利本地消費和投資氣氛。綜合考慮整體經濟發展情況，本月中發表的經修訂全年經濟增長預測，將從原先預測的範圍向上調整，惟未來走勢仍受地緣政治局勢發展、美息及其他不確定因素影響。政府將繼續保持高度警惕，既大力加快發展經濟，也守穩經濟金融安全。

