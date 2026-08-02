直播︱李家超出席地區諮詢會 強調北都大學城是香港升級轉型關鍵 青年嘆畢業搵工難

政府於6月起先後開展第一個五年規劃（2026—2030），以及2026年《施政報告》公眾諮詢。行政長官李家超和團隊至今共出席超過80場線上線下的諮詢會，收集各個界別人士的意見，原定在上周日舉行的五年規劃及2026年施政報告地區諮詢會，因颱風「紅霞」取消，今早（2日）李家超於屯門出席第一場地區諮詢會。

今日李家超聯同各位司局長，走進社區了解更多聲音，地區諮詢會以小組討論形式與市民就「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩個主題交流，同時有電視或網上直播。

李家超：市民可暢所欲言 政府會歸納意見

李家超表示，現場參與者涵蓋基層勞工、商界、專業人士、青年、學生、退休人士及少數族裔代表，充分體現社會多元聲音。今次五年規劃諮詢與年度施政報告諮詢同步進行，兩者關係緊密、一脈相承。他指出，五年規劃是香港整體發展的方向性、宏觀性及策略性指導文件，而施政報告則相當於該規劃的年度實施報告，每年除訂定具體施政政策外，亦會按實際情況檢視進度。

他強調，收集到的公眾意見數量龐大，且大多同時關乎五年規劃與施政報告，因此呼籲市民無須刻意區分意見歸屬，只管暢所欲言。他承諾會用心記錄每項重點，並於會後帶回政府團隊努力跟進。

退休人士呂先生表示，留意到房署轄下不少公屋單位已出現老化破爛的情況，指房署可否做得更好幫助獨居長者。市民吳先生指，目前粵港澳大灣區的發展，香港主要擔當政策銜接的角色，指內地設有區域協同立法機制，例如京津翼地區便有聯合立法的做法，值得參考。他認為「港車北上」政策非常受歡迎，社會上有不少聲音希望可以開放其他深圳口岸予本地車輛使用，希望政府可以研究相關政策。

一帶一路青年會及國際青年商會代表余先生建議在北部都會區建立一個融合的生態圈，打造兩地青年共創融合的計劃。他亦希望政府能讓企業自行設計培訓課程，提升員工技能。

李家超開場發言。

大學城建設 將是香港升級轉型關鍵

商界代表何先生指，關於文創產業方面，建議可以參考外國經驗，例如南韓設有文化IP配對機構，成功將南韓文創出口由2013年不足50億美元，增至2023年的145億美元，關注香港是否可以設立類似的亞洲文化IP交易平台，幫助本地文創產業發展。荃灣居民吳先生關注建築物老化及舊區更新的問題，他提到面對的法規程序問題比開發新區域更為複雜，強調有困難不代表我們不去面對，因此需要更高層次、跨部門、甚至跨任期的力量支持。

教育公司創辦人、新界原居民陳先生，五年規劃提出北部大學城以「15分鐘生活圈」的概念規劃，亦提出打造「留學香港」品牌及加快發展應用科技大學。作為教育公司創辦人，非常關注職業教育及技能培訓的實際配套，問發會否在五年規劃中訂立具體指標。

李家超表示，大灣區的發展不僅要着眼於當前活力，更要確保長遠的安全與穩定。他強調，提升整個大灣區的城市管理水平是重要課題之一。在區域協同融合發展方面，他認為這是香港最大的融合與發展機遇，並特別提到涉及香港的三個重點平台，包括前海及南沙，指出相關合作已從「一紙藍圖」進入到真正落實的階段，進度較預期時間表大幅加快。

此外，李亦回應有關大學城建設的提問。他指出，大學城的發展將是香港升級轉型的關鍵。他闡釋大學城不再單純以教育為單一概念，而是以「城區」模式進行整體規劃，融合教育、科技、產業、人才及城市建設五個元素。他對此綜合發展模式充滿信心，相信能推動香港的整體進步。

地區諮詢會以小組討論形式與市民就「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩個主題交流。李家超fb

大學生嘆畢業搵工難 促資助初入職場青年工種

少數族裔人士Mr. Aslam指出，政府已在支援少數族裔方面取得有意義的進展，包括擴展支援服務中心及設立傳譯及翻譯服務中心。他期望施政報告能為這些本地培育的少數族裔專業人才確立路徑。退休中學校長朱先生表示，欣賞政府在2024年施政報告提出「留學香港」及「遊學香港」政策，但認為住宿等硬件配套亦應盡快加強。他同時建議政府加強推廣普通話，提升市民普通話水平。

青年創業家黃先生建議政府成立頂尖科技沙盒，加速深度科技企業的臨床試驗及科技認證審批，並參考以色列成功經驗，成立配對基金，吸引國際頂尖製藥、微電子、生物科技等領域的企業創投部門來港。葵青市民梁女士指出，規劃提出未來五年北部都會區將產出超過七萬個房屋單位及一百萬平方米經濟樓面面積，建議設立逐年的關鍵績效指標（KPI）及年度檢討機制。

從事義工服務的黃先生關注安老及房屋問題，他建議在公屋及居屋為主的社區，圍繞長者生活需要進行主題設計，包括引入樂齡科技、大型按鈕及指示牌、較大的社區中心及更多長者生活設施。

大學生侯先生指，現時青年失業率創近年新高，初級職位空缺大幅減少超過五成，建議新加坡及內地做法，不僅資助實習崗位，更進一步涵蓋行業資格認證資助及初入職場青年資助；另一青年唐小姐關注青年發展，期望政府在地區層面及北都發展中，讓更多青年加入委員會提供意見，增加社會政治參與。

從事地區工作的楊女士關注長者及基層照顧者需要，建議將陪診服務納入常規支援，擴大服務券用途，容許長者用服務券購買私營或社企的陪診服務，讓在職照顧者毋須請假陪同覆診。

李家超：產業升級可創造優質就業機會

李家超強調，香港是750萬市民的共同家園，直言「我哋係不分種族，總之係香港嘅市民，大家就係一家人。」政府會認真協助少數族裔融入社會及貢獻所長。他續指，香港教育具顯著優勢，未來將進一步推展留學教育，吸引各地人才來港就讀，既豐富本地學生的國際視野，亦有助建立長遠網絡。

針對困擾社會多年的劣質劏房問題，李家超感謝各界共同努力，現已找到有序取締的方案。政府設有四年過渡期，包括一年註冊期及三年工程符合期，讓經營者逐步改善。同時，簡約公屋及過渡性房屋供應增加，整體房屋供應量擴大，有信心可有序推進，並充分考慮實際情況，管控風險。

李家超指，科技發展是創造優質就業的關鍵，尤其量子科技、航天科技及前沿產業，將帶動產業升級，為畢業生提供更多高收入、具前景的職位。政府會持續提供技能課程，但更重視推動整體產業轉型，以增加就業機會。

記者：黃子龍

攝影：蘇正謙

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