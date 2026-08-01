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李家超出席解放軍建軍99周年招待會 讚揚駐港部隊為「定海神針」

政情
更新時間：19:08 2026-08-01 HKT
發佈時間：19:08 2026-08-01 HKT

特首李家超出席慶祝中國人民解放軍建軍99周年招待會。他致辭時高度肯定解放軍對國家及香港的貢獻，讚揚解放軍是保家衛國的鋼鐵長城，並強調對香港特區而言，解放軍駐港部隊是特區最可靠的「定海神針」。

解放軍全心全意為人民服務

李家超表示，中國人民解放軍始終堅持人民至上及使命為先，由堅定捍衛國家主權和維護領土完整，到積極參與國際維和行動以及抗疫救災的人道擔當，均以實際行動詮釋了「全心全意為人民服務」的錚錚誓言。

他形容，解放軍歷經99年崢嶸歲月，從硝煙中走來並在戰火中淬煉，絕對是保家衛國的鋼鐵長城，以及國富民強的堅實保障。一代又一代的解放軍戰士以生命赴使命，用熱血鑄就忠誠，為中華民族偉大復興掃除荊棘，更為國家的強國夢及強軍夢立下了不朽功勳。

肯定駐港部隊防務貢獻

在談及香港特區的情況時，李家超特別指出，解放軍駐港部隊不僅在防務工作上留下堅實的足跡，更是香港最可靠的「定海神針」，多年來更與香港市民結下了深厚的情誼。在發言的最後，他再次衷心祝賀中國人民解放軍建軍九十九周年，並祝願國家富強昌盛。

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