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各區爆水管｜支持水務署5年換喉方案 田北辰：「長痛不如短痛」

政情
更新時間：17:07 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:07 2026-08-01 HKT

近日多區頻頻發生爆水管事故，實政圓桌召集人田北辰向水務署了解後指出，全港目前仍有約200公里屬「一滲即爆」的高危舊式水管，成為本港供水網絡的「死症」。他指出，署方正準備向各區區議會進行諮詢，冀以「長痛不如短痛」的方式，將原需10年的換喉工程壓縮至5年內完成。田北辰對此表示支持，呼籲社會體諒短期工程帶來的不便，以徹底解決爆喉困擾。

200公里舊喉一滲即爆 監察系統失預警作用

田北辰表示，全港約6,700公里的食水管中，約5,400公里已安裝實時監察系統，餘下約1,300公里預計於明年年中完成安裝。他指出，系統原意是及早偵測異常壓力或輕微滲漏，讓工程人員能在晚間盡早修補，避免發生大規模爆裂而須封路停水。

然而，撇除已屬穩妥金屬管的6,500公里水管，全港仍有約200公里尚未更換的石棉水泥管及鑄鐵管。田北辰相信，這類舊水管的最大弊病是不會經歷「先滲後漏再爆」的漸進過程，而是「一滲即爆」。因此他認為，即使監察系統偵測到滲漏，工程人員往往未趕抵現場，水管已經爆裂，令高科技系統失去預警作用。

「長痛不如短痛」壓縮換喉工期

田北辰指出，近年屢次發生的爆水管事故，正正集中在這200公里舊水管的路段。他解釋，這些高危水管並非集中在單一地區，而是散布全港多區，且往往位處十字路口或交通樞紐等擠塞要位。過往當局因擔心長期封路影響交通而不敢輕易施工，導致問題拖延至今。

田北辰引述水務署指出，若按以往進度分批更換該批水管，恐需時長達10年。他透露，署方目前計劃向區議會解說並爭取地區支持，未來五年內可能會因頻密道路工程造成不便，但期望能一次過全面更換該批脆弱喉管，升級為優質食水管。

田北辰強調，只有全面淘汰這批「一滲即爆」的舊喉，將來的智能水錶及進階監察設備才能真正發揮效用。他全力支持政府採取「長痛不如短痛」的方案，期望社會各界能權衡輕重，與其未來十幾年繼續飽受爆水管成災之苦，不如忍受短期不便，爭取在5年內根除這項供水死症。

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