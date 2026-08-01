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新皇崗口岸｜立法會議員考察港方口岸區 陳曼琪關注輪椅使用者便利度

政情
更新時間：13:14 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:14 2026-08-01 HKT

皇崗口岸港方口岸區昨日（7月31日）零時起正式啟用，今早多名立法會議員，包括身兼全國人大代表的立法會議員陳曼琪，在保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業陪同下，到皇崗港方口岸區考察，了解人、車及設施安排。 

陳曼琪在社交平台上載多張相片表示，口岸大樓有電梯及升降機。除了合作查驗、一次放行的電子通道外，亦有人手過關櫃枱供一家大小、有需要長者和輪椅使用者使用。過關車道也是五合一的一站式兩地合作通關。

皇崗港方口岸大樓設有電梯及升降機。陳曼琪fb
皇崗港方口岸大樓設有電梯及升降機。陳曼琪fb
陳曼琪在社交平台上載多張考察皇崗港方口岸區相片。陳曼琪fb
陳曼琪在社交平台上載多張考察皇崗港方口岸區相片。陳曼琪fb
皇崗港方口岸區使用創新科技，令市民有高效舒適過關體驗。陳曼琪fb
皇崗港方口岸區使用創新科技，令市民有高效舒適過關體驗。陳曼琪fb

用創新科技打造高效舒適過關體驗 

她稱，非常關注輪椅使用者的便利度，鄧炳強在現場表示會專就輪椅使用者進行演練。陳曼琪稱讚鄧炳強非常細心聆聽議員們的意見，亦常強調會做好測試， 帶給市民安全、愉快、高效的過關體驗。

陳曼琪表示，皇崗新口岸既堅持「一國兩制」的法律，又利用規則機制的銜接，也用創新科技，令市民有高效舒適過關體驗，是國家打造大灣區世界一流城市群的過程中，充分發揮香港的獨特優勢，背靠祖國聯通世界，讓香港保持長期繁榮穩定。
 

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