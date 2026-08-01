立法會議員完成北京研修 陳振英指行程體會政策必須「以人民為中心」

立法會全體議員早前於北京完成一星期的國家事務研修考察。金融界議員陳振英今日(1日)在電台節目分享研修感受，他指中央對此行高度重視，邀請「最頂級」講者向議員分享，亦關注議員的履職能力。他指對國家十五五規劃等的認知僅屬皮毛，今次經頂級專家講課後獲益良多，並對北京的市民熱線中心及隆福寺舊區重建項目留下深刻印象。

他深刻體會到政策必須「以人民為中心」，指出未來香港金融業發展不應只局限於追求經濟增長或國際化，而應考慮市民對金融服務的實際需求。他認為未來可加強防騙與資訊安全、推廣普惠金融，以及持續優化「轉數快」和跨境支付等日常服務，讓金融發展的成果真正落實到市民身上。

讚嘆國家戰略佈局 倡北都大學城吸引人才

民建聯周浩鼎稱，是次研修對國家整個制度優勢有進一步了解；總體見到國家在科技及能源自主等領域展現出超前的戰略佈局，全體議員考察「12345」市民熱線中心，部門可以即時解決市民困難，並參觀朝陽區基層立法聯繫點，由市級、區級人大就政策徵集市民意見，反映中央政府「以人民為主」的理念。

在探討香港的角色時，他強調香港必須發揮「一國兩制」及普通法的優勢，進一步聯通國際以配合國家的對外開放政策。他建議未來應善用北部都會區的大學城，吸引全球一流大學來港設立據點並與本地大學結合，以此作為國際人才進入內地交流的跳板，幫助國家發展。

借鑑內地科技應用 提升醫療及防風險能力

選委界議員陳凱欣表示，今次考察屬於「閉環式學習」，有助立法會議員交流，加強凝聚力。

在考察內地車廠及機械人技術後，認為香港急需將內地高性價比的科技應用落實到民生範疇。她舉例指出，面對醫護人手短缺，香港可引入人工智能監控病房情況及追蹤病人；針對人口老化，則可引入機械人協助處理家務，以減輕照顧者的精神壓力。此外，她強調香港應學習內地的防風險機制，例如利用人工智能探測地底水管隱患以防爆裂，以及從國內外重大事故的真實個案中汲取教訓，完善本港在應對突發災難時的動員與調配能力。

