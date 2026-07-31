胡志偉險被英國遣返 鄧炳強：完成服刑與普通港人一樣 可聯絡入境處協助

前民主黨主席胡志偉早前在「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿出獄後前往英國，卻一度面臨被遣返香港；而曾因「初選案」服刑完畢的岑子杰早前入境日本，亦被日方審查約20小時後才獲放行。保安局局長鄧炳強今日（31日）回應事件時指，相關人士已經完成服刑，與普通港人一樣，又建議他們可以聯絡本港入境處提供協助。

鄧炳強：與其他香港市民一樣享有所有權利

鄧炳強指出，相關人士已經完成服刑，「同其他香港市民一樣享有所有權利」，而當他們在外國遇上事情，可以與普通市民一樣聯絡入境處，「（我哋）有一個港人在外協助小組，可以聯絡我哋，我哋可以提供適切協助。」

至於多間獨立書店近日被國安處突擊搜查，並有多人因涉嫌售賣「煽動刊物」被捕。鄧炳強回應時再強調，國安法沒有針對任何店舖，而是針對所有犯法的人及團體，「國安法係一條法律，無論你係人係公司，咩類型嘅公司犯法，有證據我就拉你，夠證據我就告你。」

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鄧炳強亦公布本港今年上半年治安情況，整體罪案數字為42,736宗，較去同期年下跌1.5%；同期錄4,144宗暴力罪案，按年下跌5%。他指，不單止是爆竊、盜竊、勒索及刑事毀壞等傳統罪案繼續下降；以往多數錄得上升的涉毒品、詐騙等罪案數目，均分別錄得按年10%及0.7%下跌。

嚴重毒品案按年下跌10%

鄧炳強表示，今年上半年嚴重毒品案有532宗，比去年同期下跌10%。 其中，大約7.2%涉及舊稱「太空油」的依托咪酯有396宗，拘捕521人，分別按年下跌14%及7%。警方行動中，成功阻截共可製成42萬粒的依托咪酯毒煙彈流入市面，比去年同期上升67%，反映當局過去一段時間針對性宣傳及加強執法行動見效。

詐騙案方面，今年上半年錄得20,613宗，較去年同期下跌0.7%。鄧炳強指，上半年詐騙案佔整體罪案數字大約48%，涉及騙款35.1億元，按年跌0.8%。 網上騙案佔整體詐騙案約57%，錄11,727宗。

多個網上騙案類型都錄得不同程度的下跌，惟「釣魚騙案」按年升61%，有關騙徒慣常用技倆包括假冒政府部門或銀行機構，訛稱有急事必須馬上處理，否則將取消帳戶等藉口，或通過好迫切的字眼誘騙受害人情急之下點擊非法連結；通過假冒免費回贈的身份確認，誘騙受害人於虛假網站填寫個人資料。鄧炳強呼籲市民如收到可疑短訊，須保持冷靜，莫點擊可疑連結或輸入任何個人資料。