廉政專員訪馬來西亞出席東盟反貪會議 籲組區域聯盟打擊貪污

廉政專員胡英明率領廉署代表團，今日（31日）完成馬來西亞訪問行程。行程期間，廉政專員出席了東盟國家反腐敗機構聯盟（東盟反腐聯盟）第22屆秘書處會議，以及大型基建反貪研討會，向與會成員介紹國際反貪局聯合會的工作及成果，並呼籲各國同心協力，強化亞太區內的反貪合作。

貪污趨跨境數碼化 促打造區域聯盟

胡英明以國際反貪局聯合會主席身份在會上表示，聯合會與東盟反腐聯盟均抱持「團結力量 打擊貪污」的共同目標，在反貪工作上並肩站在區內最前線。他指出，當前貪污行為越趨跨境化及數碼化，手法變得更複雜隱蔽，期望能與東盟反腐聯盟共同打造成區域聯盟，推動更緊密合作應對挑戰。

辦大型基建反貪研討會 逾百人員參與交流

廉署聯合東盟反腐聯盟、國際反貪局聯合會及馬來西亞反貪污委員會，在當地合辦一場針對大型基建項目貪污問題的反貪研討會。胡英明致辭表示，「基建宛如一個國家的骨幹」，包括道路、電力、供水及公共服務，一旦基建項目出現貪污，不僅造成財務損失，更會削弱制度的公信力及公眾信心。他相信研討會有助促進各地反貪機構交流經驗，建立更緊密夥伴關係。

同行的廉署執行處助理處長黃偉傑在會上，剖析大型基建項目的貪污風險，並分享廉署的實務經驗及調查方法。律政司高級政府律師陳嘉軒則在會上，闡述司法協助及執法合作對打擊跨境貪污罪行，以至資產追回的重要性。是次會議及研討會共吸引11個東盟國家逾100名反貪及執法人員、政府官員、學者及國際機構代表參與。

訪馬期間，廉署代表團分別與馬來西亞反貪污委員會首席專員Dato’ Sri Abd Halim Bin Aman，以及文萊反貪局、緬甸反貪腐委員會和東帝汶反貪污委員會的高層官員會面，就共同關注的反貪議題交換意見。代表團亦拜會了中華人民共和國駐馬來西亞特命全權大使歐陽玉靖，介紹廉署最新的反貪工作。