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新皇崗口岸｜港方口岸正式交付 鄧炳強率跨部門視察 爭取盡快開通「極速通關」

政情
更新時間：12:55 2026-07-31 HKT
發佈時間：12:55 2026-07-31 HKT

《皇崗口岸港方口岸區條例》今日（31日）正式生效，香港特區政府昨日與深圳市人民政府簽署《合作安排》。新皇崗口岸將採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，預期將大幅提升兩地旅客的過關效率。今日凌晨零時，皇崗口岸的港方口岸區已正式交付香港特區政府管轄。保安局局長鄧炳強今早聯同跨部門團隊，親身前往新口岸大樓進行實地視察。

鄧炳強（前排中）視察「聯合一站式」車道。政府新聞處圖片
鄧炳強（前排中）視察「聯合一站式」車道。政府新聞處圖片
鄧炳強（中）視察公共運輸交匯處。鄧炳強FB圖片
鄧炳強（中）視察公共運輸交匯處。鄧炳強FB圖片
鄧炳強今早聯同跨部門團隊，親身前往新口岸大樓進行實地視察。鄧炳強FB圖片
鄧炳強今早聯同跨部門團隊，親身前往新口岸大樓進行實地視察。鄧炳強FB圖片
鄧炳強在完成大樓巡視後，隨即召開跨部門準備工作小組會議。鄧炳強FB圖片
鄧炳強在完成大樓巡視後，隨即召開跨部門準備工作小組會議。鄧炳強FB圖片

鄧炳強抵達皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區後，隨即巡視不同樓層，包括公共運輸交匯處、出入境旅檢樓層、出入境車檢樓層及隨車人員驗放廳，實地檢視各項設施，包括合作查驗自助通道及人工櫃枱、「聯合一站式」車道等安裝進度。

在完成大樓巡視後，鄧炳強隨即召開跨部門準備工作小組會議。參與會議的政府部門涵蓋運輸及物流局、建築署、機電工程署、運輸署、路政署、警務處、入境事務處及海關等。會上，各單位代表分別詳細報告並檢視了當前的工作進度，以確保口岸開通前的各項準備工作均能全面落實到位。

鄧炳強指出，深明港深兩地市民對新皇崗口岸的開通引頸以待。他強調，保安局及跨部門團隊必定會在確保所有設施與相關配套完全準備就緒的前提下，全力爭取盡快開通新口岸，致力為市民提供嶄新極速通關服務。
 

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