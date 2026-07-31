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大埔公路限速掀政黨較勁？經民聯區議員晤運輸署 倡加裝膠柱 網民讚：改返70下屆投你

政情
更新時間：07:05 2026-07-31 HKT
發佈時間：07:05 2026-07-31 HKT

大埔公路琵琶山段及沙田嶺段的車速限制，民建聯區議員陳壇丹「成功爭取」由原本的時速70公里降至50公里，引來駕駛人士批評，形容「為咗單一屋苑得罪成個新界東」。新例實施後兩日，經民聯沙田區議員鄧肇峰在社交平台表示，在該黨立法會議員鄧銘心協助安排下，與運輸署助理署長（新界）及首席運輸主任（新界1）進行會面，就大埔公路的道路安全問題提出改善倡議。

鄧肇峰倡禁南行右轉入畢架金峰

鄧肇峰建議禁止南行方向右轉入畢架金峰，指現時上址雖已設置雙白線，但未能有效阻止右轉，故提出在路中心加裝實體膠柱，從物理上徹底封閉南行右轉的缺口，消除車輛偷步轉彎的空間。此外，他提出設立安全替代路線，指示南行車輛駛前至「咪錶場」的寬闊位置，安全掉頭返回北行方向後，再順駛入屋苑。

「感謝新界東巿民寶貴意見」

鄧肇峰認為，政策及道路設計必須堅持「以時間換取絕對的道路安全」，並在帖文感謝新界東巿民在網上集思廣益，提出寶貴意見，將繼續與運輸署密切跟進工程的可行性及落實時間表，保障道路使用者的生命安全。

相關新聞：區議員「成功爭取」大埔公路兩段限速減至50公里 網民轟為單一屋苑「得罪成個新界東」 當事人有回應...

網民讚「做到嘢」 冀爭取埋時速改返70km/h

與陳壇丹帖文被洗版派嬲不同，鄧肇峰的帖文收獲不少支持，有網民稱讚「做到嘢」，有人留言「希望運輸處從善如流，盡快加設圍欄，杜絕馬路炸彈」。同時有網民冀議員「爭取埋車速重返70km/h」，揚言「爭取埋改返70，我下屆投你」。鄧銘心亦在黨友帖迎留言：「Well done」。

民建聯區議員「成功爭取」限速後捱批

近日，民建聯沙田區議員陳壇丹以「感謝運輸署從善如流」為題，在社交平台宣布「成功爭取」將大埔公路琵琶山段及沙田嶺段的車速限制，由原本的時速70公里降至50公里。被逾千名網民「出征」留言炮轟後，陳壇丹其後回應指，因應路面發生多宗致命交通意外，日前聯同政府部門巡視看看如何優化，希望將有關意外減至零宗。他亦留意到不同持分者的意見，故會再相約政府部門研究方法，希望取得平衡。 

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