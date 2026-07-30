李家超連辦三日工作午餐 聽取特首顧問團意見 謀劃五年規劃及施政報告

特首李家超周二起一連三日與特首顧問團舉行工作午餐，就香港首個五年規劃、2026年《施政報告》及本港整體發展聽取成員意見。會議圍繞經濟高質量與持續發展、創新與創業、區域與環球協作三大主題展開討論，以主動對接國家「十五五」規劃，為香港未來的戰略部署提供重要參考。

制定首個五年規劃 迎新成員加強戰略部署

李家超在會上歡迎兩位今年新加入的顧問團成員，包括江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事長孫飄揚，以及賽昉半導體科技有限公司創始人兼行政總裁徐滔，兩人特意來港出席會議。李家超指，面對激烈的外部競爭與科技革命，香港必須立足長遠，對重點發展領域作出更系統的戰略部署。他正帶領特區政府制定「香港五年規劃」，該規劃與《施政報告》一脈相承，《施政報告》將作為落實五年規劃的年度報告。

七月二十八日舉行的第一場會議。政府新聞處圖片

李家超指顧問團成員在會上表示，香港擁有「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，發揮國際中心地位，積極建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，有信心香港繼續發揮好「超級增值人」和「超級聯繫人」的角色，實現自身更好發展，更好融入和服務國家發展大局。

七月二十九日舉行的第二場會議。政府新聞處圖片

對接國家「十五五」規劃 探討三大高質量發展主題

為配合香港主動對接國家「十五五」規劃，顧問團在會上就三大主題進行了深入探討。在香港經濟高質量與持續發展方面，研究如何進一步鞏固並提升香港作為國際金融、航運和貿易中心的地位，同時加快推進北部都會區建設，將其打造成為發展新質生產力的新引擎，提升本港長遠競爭力。

在創新與創業方面，探討如何加快傳統產業升級轉型，同時發展壯大新興產業及投資培育未來產業，全面將香港建設為國際創新科技中心，並打造為國際高端人才集聚高地。

至於區域與環球協作，則討論如何提升區域合作層次、深化粵港澳大灣區協同發展，並深度參與高質量共建「一帶一路」，持續拓展國際交往合作，鞏固香港作為國家高水平對外開放重要窗口的角色。李家超讚揚顧問團成員為各自領域的行業翹楚，具備豐富的國際經驗和前瞻視野，並感謝成員為香港未來經濟與社會發展提出的務實建言。

七月三十日舉行的第三場會議。政府新聞處圖片

官員代表列席交流 公眾諮詢現已展開

是次連續三日的工作午餐由特首主持，多位政府官員亦分別出席，包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國、署理財政司司長黃偉綸、政制及內地事務局局長謝小華、行政長官辦公室主任葉文娟，以及特首政策組組長黃元山。