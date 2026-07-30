北都專屬法例︱簡慧敏倡涵蓋招商引資 賦權行政機關靈活提供稅務優惠

政府提出訂立北都專屬法例，相關的法案委員會昨日（29日）召開會議審議，其間多名議員關注招商引資稅務優惠安排。委員會委員、選委界簡慧敏今早（30日）於一個電台節目中表示，現時草案涵蓋的六大方面並未包括招商引資，促當局考慮在條例中加入授權，以便行政長官會同行政會議日後能根據北部都會區的發展需要，靈活向特定行業或產業提供稅務優惠，避免日後需要重新修訂主體法例。

北都需以更進取方式招商引資

當局昨日於會議上稱，稅務優惠將於既有《稅務條例》下處理。她認為，在《稅務條例》中修訂即是屬於全港性的優惠，目前的說法看似優惠力度不算太大，直指社會已有共識要發展北都，需要更進取去招商引資，希望納入北都專屬法例當中。

韓國、杭州都有大幅度免稅可參考

簡慧敏解釋，近來立法會審議過提升個人免稅額、以人民幣支付印花稅等，看似簡單的稅務安排，但每次都要提到立法會審議，若提早在專屬法例中已賦權行政機關去處理，既顯出行政主導，亦可以更大膽進取，舉例韓國及杭州都有大幅度的免稅政策，香港都可以參考。

她認為目前專屬法例，主要是為硬件建設拆牆鬆綁，仍未有很明顯信號給予市場做招商引資，重申希望當局可考慮在北都專屬法例當中去做招商引資政策，以更精準些處理問題。

記者：郭詠欣

相關新聞：

北都專屬法例｜議員促加強招商引資彈性 甯漢豪：不排除日後再修例

北都專屬法例｜政府微調四範疇 簡化程序擴至沙嶺數據園區 現階段無意擴大適用範圍至北都以外