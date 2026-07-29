特首與議員對談交流會｜陳振英：對談輕鬆直接如爐邊談話 不取代前廳會與互動答問會

行政長官李家超昨日（28日）與立法會議員舉行首次「對談交流會」，閉門進行，歷時約1個半鐘，有67位議員出席，當中15人發言。立法會事務「總協調人」、內務委員會主席陳振英今早（29日）在一電台節目中重申，對談交流會不會取代前廳交流會及互動答問會，期望10月復會後可安排互動答問會，讓議員就宏觀、重大政策與特首交流。有份發言的選委界陳凱欣大讚特首願意抽時間與議員溝通，又形容大家是親密戰友，期望未來行政立法互動更強。

對談會做法類似前廳交流會 議員分享履職心得

陳振英表示，對談交流會做法類似前廳交流會，先由立法會主席李慧琼作開場發言，李家超分享感受，再安排議員發言，但因為閉門及不受《議事規則》所限，有些議員不是提問，而是分享上任後履職心得又或近期訪京的感受，李家超也不是一問一答去回應，形容狀態是大家坐在一起聊天，像是爐邊談話，更為輕鬆一些、說的話也直接些。

特首解說行政主導四大核心 公共優先決策舉例說明

他亦指，李家超在會上再解說何謂行政主導，再提到行政主導四大核心元素，即是決策主導、資源主導、組織推動與公共優先，舉多個例子讓議員明白，有些政策或部分議員為業界、市民利益認為不應處理，但政府站在公共優先角度，認為仍然要推行。他更認為今次對談交流會安排的時間剛好，既是在休會期間，亦是議員首次訪京研習後回來，大家有更多的分享。

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陳凱欣會上表達對行政立法關注 思考新模式如何做得更好

陳凱欣在同一節目中透露，在會上發言表達了對行政立法的關注，解釋完善選舉後是「愛國者治港」，但辦事方法與以往有明顯分別，又稱自己曾經歷過「佔中」、「黑暴」、新冠疫情時期，當時民生事務會有所滯後，但現在已是新時代，行政、立法關係新階段，要思考這個合作模式要如何做好些。

議員盼政策出台前可修正 2蚊車長溝通案例顯議員影響民生直接

她指，新時代下市民更希望議員的角色，是聆聽他們的意見再向政府反映，但之前有些政策甚至改革，出台時已有決定，議員在立法會只能表達聲音而無法修正，舉例長者乘車優惠一度誤傳政府會取消政策，令長者感到很擔心，但經溝通後作出修正，變成「兩元兩折」，認為議員工作可直接影響民生政策，應可讓議員有更多溝通、修正後才出台。

倡改革前增保密溝通空間 愛國者治港下行政立法同為香港隊戰友

李家超形容行政立法都是香港隊，陳凱欣認為更是親密戰友，明白有些政府或會動了既得利益者的利益，不能太早說出來，但有些立法盲點大家未必看到，現在既是「愛國者治港」，大家都是愛香港的，當局可考慮與部分議員溝通，甚至有保密協議，以在條例改革前有充分的討論空間。

記者：郭詠欣