關愛隊隊長內地培訓班北京開班 麥美娟：助了解國家發展及基層治理經驗

香港地區服務及關愛隊（關愛隊）隊長內地培訓班第一期開班式，今日（28日）在北京國家行政學院舉行。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，政府分批安排各區關愛隊隊長到內地接受培訓和實地考察，讓他們更深入了解國家發展及內地的地區治理經驗，期望他們把握學習機會，將成果轉化為地區治理實效。

國家重視基層工作

麥美娟指出，關愛隊是政府完善地區治理架構的重要一環。關愛隊隊長帶領隊員及義工支援政府地區工作，並與區議會及地區「三會」共同組成完善地區治理的「三駕馬車」，肩負起提升地區治理水平的重任。她強調，國家十分重視基層工作，關愛隊作為特區基層工作的一分子，大家的貢獻是有溫度、有價值，並已獲得社會的認同和重視。

她續指，為進一步強化關愛隊隊長對國家最新發展及內地基層治理的認識，政府分批安排各區關愛隊隊長到內地接受培訓和進行實地考察，讓隊長更深入了解國家發展以及內地的地區治理經驗，從而在日後地區工作中學以致用，更好地服務地區。

麥美娟指，關愛隊作為特區基層工作的一分子，大家的貢獻是有溫度、有價值，並已獲得社會的認同和重視。

冀隊長將學習成果轉化治理成效

麥美娟強調，2026年是「十五五」規劃的開局之年，特區政府將主動對接國家發展布局，並完成香港首個五年規劃的制訂工作。她期望關愛隊隊長把握這次寶貴的學習機會，了解國家「十五五」規劃的內容並學習北京的基層治理經驗，將學習成果轉化為加強地區治理的實際成效，持續優化地區工作，為社區注入更多關愛力量。

是次研修考察班為期4天，學員包括來自全港18區的關愛隊隊長。培訓內容涵蓋習近平總書記關於基層治理的重要論述、主動對接國家「十五五」規劃發展大局，並會透過現場教學及參觀中國人民抗日戰爭紀念館等活動，讓學員從多方面深入了解和學習國家基層治理的經驗與實踐。

開班式後，麥美娟前往國務院港澳事務辦公室拜訪，並與中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任章冬梅會面。