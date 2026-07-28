青年節@HK︱陳國基： 以青年藍圖為基礎緊扣「十五五」規劃 培育愛國愛港新一代

2026年「青年節@HK」今日（28日）在青年廣場賽馬會青立方舉行啟動禮。主禮嘉賓、政務司司長陳國基致辭時表示，今年青年節會繼續以正向思維、推動創新和啟發創意作主題，以「正向新世代，未來更『青』彩」為口號，全力支持年輕人追尋夢想並發揮所長。

上屆青年節逾25萬人次參加

陳國基指，青年節自2023年首辦以來已踏入第四個年頭，過去三年的活動數目及參與人數都有所提升。他透露，去年青年節共舉辦超過200項活動，參與人數超過25萬人次，數字非常令人鼓舞。青年廣場是香港青年發展的重要標誌，陳國基提到，由行政長官在2024年《施政報告》中提出的「民青局賽馬會青立方」項目，於去年底完成翻新，半年間已成為青年聚集點，而一樓的體育及多用途設施改造工程亦將於年底完成。他感謝香港賽馬會慈善信託基金，除了每年出資支持青年節活動外，更撥款一億五千萬元支持青年廣場的改造計劃。

培育青年成為愛國愛港新一代

陳國基強調特區政府一直十分重視青年發展，自2022年推出《青年發展藍圖》以來，至今已落實超過160項具體行動，並因應社會發展額外推出約130項新措施，確保政策與時並進。適逢今年是國家「十五五」規劃開局之年，政府正全速制定香港首個五年規劃，以《藍圖》為基礎，緊扣國家「十五五」規劃，致力培育青年成為愛國愛港、具備世界視野及正向思維的新一代，成為「一國兩制」可靠的接班人。

為提升青年人的能力與才幹，特區政府提供多項擴闊視野的機會，包括安排青年參與國際組織實習及國際會議以建立大局觀，並推出全新的傳媒專題內地實習計劃，讓傳理系青年到內地大型機構實習。陳國基鼓勵青年踴躍參加今年多個範疇的青年節活動，在參與中增長知識及廣交朋友，共同創造更廣闊的未來。

記者、攝影：陳耀霆