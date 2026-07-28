法援署署長陳澤銘率團赴深圳參與國情研習班 深入探討「十五五」規劃綱要

繼今年5月首期「法律援助署國情研習班」後，法律援助署於7月23日至24日再度舉行「國情研習班」。法援署署長陳澤銘親自率領7位首長級人員、14位高級法律援助律師及21位法律援助律師，前往深圳市參與培訓課程，提升對國家法治建設及法援的認識，並且借鑑深圳AI應用經驗增強工作效率。

探討大灣區法治定位 善用AI提效

今次研習班為了增強學員對國家法治建設及法律援助制度的了解，課程內容結合理論與實踐，啟發學員從多角度深入認識國家發展方向及明確大灣區法治定位，從而反思香港應如何善用自身優勢融入國家發展大局。研習班為學員安排多場講座及參訪活動，除了深入解讀「十五五」規劃綱要，亦展示人工智能在法律工作方面的實質應用。法援署冀借鑑深圳經驗，善用人工智能提升工作效率，助力國家法治發展。參與學員均表示過程令人大開眼界，此行收穫豐富。

繼今年5月首期「法律援助署國情研習班」後，法律援助署於7月23日至24日再度舉行「國情研習班」。

兩地官員交流，分享法援運作經驗。

兩地官員交流 分享法援運作經驗

中聯辦法律工作部部長劉春華、中聯辦法律工作部副部長張玉梅、中央港澳辦八局二級調研員黃樹卿，以及中聯辦法律工作部二處處長張明出席了開班式與結業式，並發表演辭。同時，深圳市司法局黨委委員兼副局長陳明，聯同深圳市法律援助處主任宋建珠及民事組組長黃淼，向學員詳細介紹深圳市法律援助處的運作模式並分享經驗。法援署對相關部門及官員的協助表達感謝，指出是次交流加深了學員對國家法律援助制度的認識，為未來兩地相互合作奠定基礎。