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議政隨想︱譚鎮國：《完善內地港生支援 築牢人才回流根基》

政情
更新時間：07:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-29 HKT

中學文憑試早前放榜，考生規劃升學出路。政府近年積極拓展青年多元出路，除本地升學外，亦透過多項舉措支持港生赴內地及海外升學。

教育局最新公布的調查顯示，內地已成為香港中六畢業生赴境外升學的首選地，反映國家教育資源對港生的吸引力與日俱增。為幫助內地就學港生適應香港職場，新界社團聯會已連續兩年舉辦暑期實習計劃，安排內地港生到本港企業實習，籌組參觀企業、行業講座等活動，累計逾百名學生受惠，有效幫助學生積累實務經驗、規劃職業路向。然而此類計劃覆蓋有限，政府主導的系統支援仍有必要。畢竟升學是青年成長的起點，港生學成返港的銜接配套則是留住青年人才的關鍵。

赴內地升學是香港學生熱門選項之一。
赴內地升學是香港學生熱門選項之一。

目前，不少內地高校港生畢業返港後，面對招聘資訊分散、行業認識不足、人脈尚待建立等挑戰，所學與職場需求往往需時磨合。同時，內地大學升學資助計劃現時只涵蓋本科，對有意深造的基層青年而言，碩士及博士階段的學費與生活開支仍構成一定壓力，部分學生或會因此卻步。

有見與此，新社聯早前向政府提交《施政報告》建議，提出多項優化措施，包括增設「內地港生返港發展」資訊專區整合招聘資訊、建立師友網絡拓展人脈、以先導形式將資助計劃擴展至碩士及博士課程等，冀以更完整的支援體系引導人才回流。

青年政策環環相扣，鼓勵升學之外，完善就業配套與進修支援，可令效益最大化。期望政府優化支援體系，將港生內地升學熱潮轉化為香港留才、引才的持久動能，為香港注入青年力量。

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