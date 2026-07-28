特首議員對談交流會｜梁美芬稱有別官腔：容坦誠表達「心底話」 陳凱欣提1823熱線須改善

新一屆立法會上任半年，行政長官李家超今日（28日）在立法會舉辦首次「行政長官與立法會議員對談交流會」。李家超於上午10時在立法會主席李慧琼陪同下到場，交流會歷時約一個半小時，共有67位議員參加，當中15位議員表達感受，並推舉選委界議員陳凱欣及梁美芬作為代表發言。

陳凱欣提1823熱線個案追蹤有欠缺 可參考內地

立法會議員陳凱欣表示，自己集中反映民生關注，特別再以北京12345市民服務中心與本港1823熱線作對比。她指1823熱線目前側重轉介功能，個案追蹤及跟進方面有所欠缺，認為可參考12345的指標體系及後續督辦機制，確保市民查詢和訴求能獲切實解決。

她又提到，會上討論了過往政策制訂及諮詢流程，以往參與會議時，政策往往已成既定事實，議員難以有空間提出修改。她形容今次對談氣氛「真心、坦誠」，以往較難表達的意見都能在會上充分交流，而特首對她的看法表示理解和尊重。

她強調，議員職責是如實反映市民聲音，今次交流增進彼此了解、拉近距離，有助日後行政立法更有效合作，共同回應社會期望。

梁美芬：有別官腔場合 今次容坦誠表達「心底話」

經民聯梁美芬則表示，這是她首次感受到特首以親切、真誠的態度與議員直接溝通，形容今次形式較以往輕鬆，容許議員坦誠表達「心底話」，有別於過往的官腔場合，認為這種形式比傳統做法更能有效溝通。她全力支持這類交流會應恒常舉行，並期望能產生實質成果。

她建議香港的系統可參考北京的情況，從制度難題入手，思考如何破解民生難題，以提升治理效能。關於社區治理發展方面，她指隨着相關主體條例通過，未來附屬法例將為北部發展提供法律保障，期望能有序推進。

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對談交流會在宴會廳舉行。李慧琼FB

多多官員出席交流會，包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸、特首辦主任葉文娟等。

記者：葉芷均

攝影：盧江球

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