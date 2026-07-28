特首與議員對談交流會 梁美芬讚形式輕鬆：容坦誠表達「心底話」 陳凱欣指拉近行政立法距離

新一屆立法會上任半年，行政長官李家超早前與立法會主席李慧琼溝通並達成共識，於今日（28日）在立法會舉辦首次「行政長官與立法會議員對談交流會」。李家超於上午10時在立法會主席李慧琼陪同下到場，交流會歷時約一個半小時，共有67位議員參加，當中15位議員表達感受，並推舉陳凱欣及梁美芬作為代表發言。

立法會議員陳凱欣稱自己集中反映民生關注，她特別再以北京12345市民服務中心與本港1823熱線作對比。她指出，1823熱線目前側重轉介功能，個案追蹤及跟進方面有所欠缺，她認為可參考12345的指標體系及後續督辦機制，確保市民查詢和訴求能獲切實解決。

陳凱欣形容對談氣氛「真心、坦誠」

她又提到，會上討論了過往政策制訂及諮詢流程，她提出以往參與會議時，政策往往已成既定事實，議員難以有空間提出修改。她形容今次對談氣氛「真心、坦誠」，以往較難表達的意見都能在會上充分交流，而特首對她的看法表示理解和尊重。

她強調，議員職責是如實反映市民聲音，是次交流增進彼此了解、拉近距離，有助日後行政立法更有效合作，共同回應社會期望。

梁美芬：有別官腔場合 今次容坦誠表達「心底話」

經民聯梁美芬則表示，這是她首次感受到特首以親切、真誠的態度與議員直接溝通，她形容是次對談形式較以往輕鬆，容許議員坦誠表達「心底話」，有別於過往的官腔場合，認為這種形式比傳統做法更能有效溝通。她全力支持這類交流會應恒常舉行，並期望能產生實質成果。

此外，她建議香港的系統可參考北京的情況，從制度難題入手，思考如何破解民生難題，以提升治理效能。關於社區治理發展方面，她指出，隨着相關主體條例通過，未來附屬法例將為北部發展提供法律保障，期望能有序推進。同時，她認為施政報告中提出的國家安全工作及五年規劃部署需在實踐中不斷完善。

現場所見，政務司司長陳國基、律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸，以及特首辦主任葉文娟等主要官員均出席參與。

行政署早前信函提到，李家超將先分享對「愛國者治港」的實踐體會，隨後開放對談，對談議題不設限制，議題涵蓋國家、香港及國際事務，以至工作心得與經驗分享，旨在鞏固改革伙伴關係，發揮互相制衡與配合的作用。

政府消息人士早前表示，對談會冀讓大家在從容環境下，以閉門形式展開「有溫度、有深度」的直接對談。閉門場地不設鏡頭、議題不設任何限制，議員毋須顧慮直播形象、用詞尺度，放下束縛暢所欲言，大膽表達意見。

記者：葉芷均

攝影：盧江球

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